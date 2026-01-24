Murió cineasta y productor venezolano ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

La noche del viernes 23 de enero el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, notificó a todo el país la muerte del cineasta y productor venezolano Donald Mayerston.

Confirmación de la muerte

Fue a través de las redes sociales que Villegas, reveló la dolorosa noticia con un mensaje, enviando condolencias a los familiares y resaltando la gran labor del cineasta criollo.

“Acompañamos a Viveca, su compañera, a Vanessa y a todos sus seres queridos que lo acompañaron amorosamente por décadas y en su reciente batalla por la vida”, escribió en la publicación.

El ministro, aunque no reveló la edad y de qué falleció Donald, afirmó que en cuanto tenga más detalles los estará revelando a todo el país.

¿Quién fue Donald Mayerston?

El cineasta había nacido el 1 de julio de 1945 en la gran Caracas.

A lo largo de su carrera sumó labores importantes que le dieron nombre en el país como guionista, editor y productor de cine, radio, teatro y televisión.

Entre sus trabajos más destacados figuran “La autonomía ha muerto”, documental de 1970. Su último trabajo fue en el año 2021 con un largometraje titulado “Kaporito, el guardián de la montaña”.