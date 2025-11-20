Miss Universo 2025: horarios oficiales para Latinoamérica

Suscríbete a nuestros canales

Finalmente, esta noche se vivirá una de las ediciones del Miss Universo más esperadas de todos los tiempos, por los controversiales acontecimientos desde el inicio de la competencia.

Por tradición para América, el certamen de belleza es el más importante y, el cual, reúne a la mayor cantidad de fanáticos, quienes echan porras por sus representantes y favoritas; para este año no ha sido la excepción.

Desde Bangkok, Tailandia, se llevará a cabo la edición 74 del certamen de belleza con más de 100 delegadas de distintos países.

Horario del Miss Universo para Latinoamérica

Cada año la pregunta que más se repite y la que causa mayor confusión para los televidentes es el horario en cada país de Latinoamérica. Por la diferencia horaria, el Miss Universo 2025 se transmite este 20 de noviembre, mientras en Tailandia es 21.

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala: 7:00 pm.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá y Cuba: 8:00 pm.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 9:00 pm.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 pm.

¿Dónde ver el Miss Universo 2025?

Telemundo es la cadena encargada de transmitir en vivo el certamen de belleza para toda Latinoamérica y, a través de su plataforma de Peacock. De igual manera deben consultar la programación de su servicio de cable.