Mirtha Pérez canta un tema de Ricardo Montaner en memoria de Eduardo Serrano

El pasado 11 de septiembre, el mundo se conmocionó con la muerte del primer actor venezolano, Eduardo Serrano, quien no logró vencer el cáncer de pulmón que lo acechaba desde mediados del mes de julio.

Fue su hija Magaly Serrano la encargada de dar la triste noticia, generando una ola de condolencias y reconocimientos para su padre, uno de los mejores artistas que parió el país. Al tiempo, los abrazos se extendieron para Mirtha Pérez, su última pareja.

Precisamente, la exintegrante ‘Las Grandes de Venezuela’ recordó recientemente a su amado, con un conmovedor tema escrito por Ricardo Montaner.

La despedida de Mirtha Pérez a Eduardo Serrano

Mirtha, que fue pareja del actor durante muchos años y de su relación nació Magaly, recurrió a su cuenta de Instagram para despedirse de manera emotiva.

“La más tierna canción de amor que pueda yo inventar con todo el corazón”, es parte de lo que canta la artista con mucho sentimiento. “Me gustaría recoger para ti las flores de un jardín y en una tarde de esas caminando en abril decirte tantas cosas”, también se escucha.

Vestida de negro y usando lentes de sol, Pérez se ve evidentemente dolida por la partida de aquel hombre con quien tuvo una relación desde 1975 hasta 1992. En el 2014 parece haber revivido su amor y hasta se casaron en los Estados Unidos.

Palabras de cariño

De inmediato, el post se llenó de múltiples comentarios por parte de los seguidores y, también muchos amigos del medio. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de la actriz Carmen Julia Álvarez, pues, en el pasado ella confesó que Eduardo la había engañado con Mirtha.

“Querida!! No sé cómo puedes!! Los Amo!!!”, escribió la mamá de Danielita Alvarado. Por su parte, su hija Magaly comentó: “Te amo, los amo”. “Mi abrazo y mi carino para ti querida Mirta y descanso a su alma!”, fue el mensaje de Flor Núñez.

Otras figuras como Elba Escobar, Maricarmen Regueiro, Neyda Perdomo, Nelly Pujols y Lila Morillo también se pronunciaron ante tan fuerte proceso que atraviesa la cantante y toda su familia.