Mira las fotos de Danna Paola disfrutando de un paradisíaco lugar de Venezuela

Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, ahora la cantante mexicana Danna Paola nos demuestra que definitivamente Venezuela tiene dominio total del mundo. Y es que, no hay país donde no haya venezolanos o no hay lugar de nuestras tierras que las figuras más importantes deseen visitar o ya lo hayan hecho. En este caso, la azteca eligió Los Roques.

La relación de Danna con Alex Hoyer la ha acercado a Venezuela, pues el cantante tiene raíces criollas. Por lo tanto, la hemos visto disfrutar de las arepas y hasta hacer hallacas, por lo que era de esperarse que en algún momento quisiera conocer más sobres los hermosos paisajes que tiene la patria de Bolívar.

De esta manera, la intérprete de “Mala fama” no solo ratifica su interés por el país sino también le calla la boca a aquellas personas que aseguraron un posible quiebre entre ella y Hoyer, luego de que en una entrevista besara a un locutor argentino.

Cuando calienta el sol en Los Roques

Mediante su cuenta de Instagram, la mexicana de 28 años publicó un carrete de fotografías presumiendo su día de playa en el majestuoso lugar. “Arrech*”, fue la única palabra que utilizó para describir el post, dejando en evidencia que conoce más de la cuenta el léxico criollo.

En las imágenes podemos ver los azules que enamoran, a la artista muy acaramelada con su novio y también dejó saber que probó las empanadas con su respectiva salsa de ajo. De igual forma, demostró no estar sola pues en otras imágenes se le ve acompañada de varios amigos, entre ellos la modelo Valerie Leal y su cuñada, Marielly Hoyer.

Rápidamente, los venezolanos hicieron acto de presencia en el post y dejaron ver lo sorprendidos que estaban por la inesperada visita de la actriz de ‘Élite’. “No puede ser que Danna esté en Venezuela y no ha dado un concierto”, “algo me dice que Danna es venezolana”, “da concierto aquí bb, no te hagas”, “Aja y no vas a dar un concierto aquí? Tu si eres pasa”, “Te ves arrech**ima en Los Roques, chama”, escribieron los usuarios.