María Antonieta Duque y Rafael Romero se unen como pareja

Suscríbete a nuestros canales

El Centro Cultural Chacao complace en estrenar la comedia "Impulsos", protagonizada por María Antonieta Duque y Rafael Romero, bajo la dirección de Luis Fernández y la pluma de Juan Carlos Duque.

Una comedia cargada de intriga y suspenso en cada diálogo fue escrita hace 12 años por Duque con ajustes en el guion por parte de Fernández, quien se sumó a la obra para darle un giro inesperado y aportar su visión.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el elenco compartió la dicha de trabajar juntos, afirmando que confían en la receptividad del público para seguirla presentando.

Esta respuesta de las personas es clave para el tiempo de duración de "Impulsos" en cartelera, por ello, solo tres funciones están disponibles hasta el momento: 07, 08 y 09 de noviembre, con entradas a la venta en Liveri y la taquilla del Centro Cultural Chacao.

Un reencuentro de estrellas

María Antonieta Duque y Rafael Romero se reencuentran una vez más en las tablas, este dúo ha protagonizado anteriormente obras y trabajado en telenovelas como “Voltea Pa´ Que Te Enamores”.

Por primera vez en su carrera actoral, la actriz realiza una obra escrita por su propio hermano, una meta que por fin ha podido cumplir tras varios años de trayectoria.

"Ambos, Luis y yo, nos hemos sentado a adaptar el texto que escribí hace más de diez años, y coincidimos en muchas de las nuevas ideas que han enriquecido la obra", expresó Duque.

"Impulsos", una comedia con giros inesperados

"Impulsos" es la historia de Diana, una mujer que por su propio impulso asalta un banco y decide tomar de rehén a Juan.

A partir de esta acción, se desarrolla una dinámica que los espectadores no sólo reirán a carcajada, sino que, también los llevará a pensar ¿Qué harían por impulso?.