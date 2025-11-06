“Caballero Universal” y “Caballero Venezuela” celebra importantes alianzas

Suscríbete a nuestros canales

La Organización “Caballero Universal” y “Caballero Venezuela” anuncia con entusiasmo su alianza con Canal i; y es que luego de presentar durante cinco ediciones, producciones de altura con sello internacional, Raenrra (Presidente del proyecto) expuso a través de sus redes sociales que las competencias masculinas que él lidera tienen una nueva morada, y se trata del canal “Pura Vida” quien a partir de ahora se convierte en su principal respaldo televisivo.

Gran momento para el concurso

“Con el corazón lleno de alegría, hoy les comparto una noticia que nos llena de orgullo. Después de muchas mesas de trabajo, sueños compartidos, y acuerdos que celebramos con entusiasmo; puedo anunciarle a Venezuela y al mundo que Caballero Universal y Caballero Venezuela tiene nueva casa… Nuestra organización y Canal i ahora son una sola familia. Unidos por la visión de exaltar el talento, la elegancia, y el potencial masculino, comenzamos una nueva etapa que promete elevar aún más esta competencia que nació para inspirar” explicó Raenrra.

Esta unión promete para el 2026 presentaciones de calidad en donde se promueva el turismo, el deporte, la moda, la cultura, y la hermandad de los países que hoy forman parte de las franquicias internacionales de “Caballero Universal”. Con esta vitrina el talento, el gentilicio, y el ímpetu del hombre moderno quedará expuesto ante los ojos de Venezuela y el mundo.

Más de 30 países han participado en la competencia de “Caballero Universal” desde su primera edición, y gracias a la unión construida con Canal i, Raenrra y su prestigioso equipo de profesionales no descartan que para su sexta edición nuevas regiones se sumen a la experiencia.

“Seguimos trabajando con pasión para que Caballero Venezuela y Caballero Universal crezcan, se fortalezcan y sigan demostrando al mundo entero todo lo que podemos lograr desde nuestro país” reafirmó Raenrra, dejando como adelanto la inmediata producción de “Caballero Venezuela 2026” como primera gran gala que anunciarán públicamente de la mano de Canal i; y es que muy pronto, iniciarán los casting para evaluar entre diversos jóvenes, quién será el sustituto de Franco Daniel Cova (Caballero Venezuela y Caballero Universal 2025).



Todos los detalles del “Caballero Venezuela 2026” y “Caballero Universal 2026” serán transmitidos a través de las redes sociales de Canal i y del concurso, manteniendo al público informado sobre cada paso de esta emocionante competencia.