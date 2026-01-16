Luis Silva ofrecerá concierto sinfónico en el Teatro Municipal de Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 14 de febrero, el cantante de música llanera, Luis Silva ofrecerá un concierto sinfónico en el Teatro Municipal de Valencia, en una celebración especial por el Día de los Enamorados titulada "Luis Silva Sinfónico Tour 2026".

El evento promete una experiencia mágica que fusionará la esencia de la música criolla con arreglos orquestales impresionantes. Luis Silva, conocido como el "Barines de oro", deleitará a su público con los emblemáticos éxitos que han marcado su carrera artística.

Los asistentes podrán disfrutar además de mariachis y algo más, mientras se deleitan con clásicos como "Como no voy a decirlo", "Piel canela", "Romance quinceañero", "Quisiera ser" y "Enfurecida", todos presentados en una nueva y emocionante interpretación sinfónica a cargo de Orquesta Sinfónica de Valencia.

Cabe destacar que, "Luis Silva Sinfónico Tour 2026" es una producción de Imperio Group, empresa que se ha comprometido a ofrecer una experiencia inolvidable, llena de emociones y sorpresas.

¿Dónde adquirir las entradas?

Los amantes de la música y los enamorados no querrán perderse esta oportunidad de vivir una noche mágica, donde la música llanera se elevará a nuevas alturas.

Las entradas ya están disponibles para este evento que celebra el amor y la cultura venezolana. El público podrá adquirir los boletos con un 50% de financiamiento inicial y dos cuotas del 25% a través del portal de Miticket o, a través de las taquillas del Teatro Municipal de Valencia.