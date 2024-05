Los hijos de Shakira y Piqué prefieren la música antes que el fútbol

Los hijos de la cantante colombiana Shakira junto al exfutbolista Gerard Piqué, se muestran más inclinados a la música que al fútbol, así lo han demostrado los pequeños Milan y Shasha, quienes poco a poco han incursionado en el arte y la música.

No hay duda que teniendo como madre a Shakira, el talento artístico corre por sus venas y lo dejan fluir. En esta oportunidad, el menor de los hermanos, Sasha, de 9 años, destacó con sus dotes en el piano y canto, interpretando “Manos de Tijera” de Camilo, deleitando a la audiencia en el auditorio de la academia musical Let It Beat, donde ambos partenecen.

El vídeo difundido por la cadena Univisión, conmocionó a los fanáticos de la colombiana y no tardó en tener reacciones positivas ante el talento de sus hijos, comentarios como “¡Me encanta! Serán grandes artistas”, “Cantan hermoso” y “El talento de la mamá” se repetían una y otra vez en la publicación que cuenta con más de 1 millón de reproducciones.

El mayor de los hijos de Shakira, Milan, de 11 años, no se queda atrás y destaca en la bateria y como compositor, lo ha hecho saber la cantante que no duda en compartirlo a través de sus redes sociales.

La intérprete de “Loba” ha dejado claro que sus retoños no solo la acompañan al estudio de grabación, sino que, participan en la creación y composición de su música; fue así como nació uno de los temas más reciente dedicado a ellos “Acróstico”.

“Me dijeron: ‘Mamá, queremos estar en el album” fue el momento clave para incluirlos en su último lanzamiento discográfico “La mujeres ya no lloran”, así lo reveló en una entrevista en program estounidense “The Tonight Show” con Jimmy Fallon.

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, declaró Shakira.