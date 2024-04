Gerard Piqué se echa al pueblo boliviano encima con estas fuertes declaraciones (+Video)

El exfutbolista español Gerard Piqué ha hecho despertar la furia del pueblo boliviano, tras haber declarado durante una entrevista para el streaming de la Kings League, un comentario bastante fuerte sobre la presentación que estará realizando la cantante y compositora María Becerra en la nación sudamericana.

La situación comenzó cuando la intérprete comentó que dentro de sus presentaciones será visitar Bolivia para deleitar a su público con sus más grandes temas: “Ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows”, dijo Becerra, lo que hizo despertar el comentario de Piqué, que ha generado fuerte polémica.

“La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid. Pero ¿Bolivia? ¡Joder! A ver quién va a Bolivia. Jodido”, manifestó el padre de los dos hijos de la estrella colombiana Shakira. Las palabras que incomodaron a la reguetonera que en tono serio respondió “La cagaste de verdad”.

Reacción de Ibai Llanos

En pleno streaming el presentador Ibai Llanos gran amigo de Piqué, no dudo en expresar su descontento por las declaraciones, alegando que ha sido de mala educación decir todas esas palabras contra Bolivia.

“Has sido maleducado y desagradable. Has sido un irrespetuoso. Hay una cosa que está por encima del quedar bien, es que el respeto y educación”, aseveró en tono fuerte el español.

Ante el reproche de su amigo, el también empresario solo se limitó a decir: “A nadie de Bolivia le he faltado el respeto. A veces lo soy, y lo soy queriendo, pero en este caso justamente no lo fui, no lo quise ser. Pensé que iba a decir los conciertos de Santander y Madrid”.

En las plataformas 2.0 los internautas bolivianos no dudaron en responder y darle hasta con el tobo al español de 37 años.