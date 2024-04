¿Enemistad a la vista? La razón por la que Juanes no quiere grabar con Shakira (+Video)

No es la primera vez que se habla sobre una deseada colaboración entre Juanes y Shakira, pero, nunca han complacido a sus fanáticos. Esto ha generado que, el público en general especule sobre una posible mala relación entre ambos colombianos, y es la principal razón por la que aún no se ha dado ese junte.

Para disipar los rumores, en una reciente entrevista con Molusco TV, el de la camisa negra aclaró la situación. “Con Shakira, yo creo que eso tiene que ser algo natural, que fluya. El día que fluya, lo haremos”, respondió Juan Esteban Aristizábal.

Aunque se comenta mucho sobre una enemistad entre ellos, la verdad es que mantienen un trato cordial. Así lo dejaron ver en la edición número 24 de los Latin Grammy celebrados en Sevilla, España, cuando se encontraron frente a frente y mantuvieron una conversación amena.

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que se ve a los dos famosos teniendo una conversación minutos antes de que la cantante saliera al escenario y presentara su respectivo show. “Estás guapo”, le dijo la barranquillera al cantante y luego le dio un caluroso abrazo.

Hace unos años, el artista ya se había referido a este tema: "No hay ningún tipo de diferencias (con Shakira). Ni siquiera nos conocemos lo suficiente como para decir que somos amigos o enemigos. De parte mía, hay una admiración muy grande hacia ella en lo musical", dijo.

En cuanto a su vida privada, el intérprete de “Nada valgo sin tu amor”, habló de su estabilidad emocional y cómo ha estado la relación con su familia.

“En este momento estoy en la mejor versión de mí y lo digo de corazón porque creo que he pasado por todas. Yo no he tenido un problema de drogas, mi problema fue excederme en el trabajo”, dijo.