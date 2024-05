Así desayuna Shakira para conservar su figura de "loba"

Tal y como dicen que sus caderas no mienten, su imponente figura tampoco. Y es que, Shakira no ha necesitado pasar por el quirófano para verse impecable a sus 47 años. ¿El secreto? Su alimentación, y así lo confirmó su entrenadora personal Anna Kaiser, quien reveló que, todo se concentra en la alimentación de la cantante.

De acuerdo a sus declaraciones, indicó que, la comida a la que más importancia le da la cantante es al desayuno. La primera comida del día consiste en huevos duros que le sirven de proteína, una tira de aguacate, tomate y sal de mar, con un toque de aceite de oliva.

¿Cuáles son sus otras comidas?

Asimismo, Kaiser, que lleva entrenando a Shakira desde año 10 años, explicó que, la artista es muy cuidadosa con el resto de su alimentación, en la que incluye el consumo de verduras como berenjena, puerro, zanahoria y jengibre. De igual forma, confesó que también le gusta tomar sopa.

Pero no todo es dieta estricta, pues entre sus gusticos podemos encontrar chuleta de cerdo y chocolate amargo, eso sí, sin nada de azúcar. ¿Te atreverías a realizar este régimen alimenticio?

Shakira deslumbra con sus caderas

Si hay algo característico en la barranquillera son precisamente sus caderas, y es que, al momento que suena la música ellas bailan solas, lo que se ha convertido en un sello durante toda su carrera. Ha sido tal el impacto de estos movimientos, que tiene babeando al actor estadounidense Tom Cruise, quien muy avergonzado se preguntó si "sus caderas mienten".

En junio de 2023, la estrella de Hollywood ofreció una entrevista a “Despierta América”, en la que por supuesto salió a flote el tema de su conexión con Shakira. La presentadora le preguntó si creía que las caderas de la artista no mentían, a lo que entre risas respondió de manera picarona.

“No, sus caderas no mienten. No lo hacen”, fue la reveladora respuesta de Cruise. Con esto no queda duda que, el protagonista de “Misión Imposible” tiene un interés en la colombiana, aunque se desconoce si hasta el sol de hoy mantienen contacto.