¡Aquí hay gato encerrado! Pillan a Tom Cruise y a Shakira coqueteando entre ellos

Los últimos dos años para Shakira han sido irónicamente, de los mejores de su vida. Y es que, a pesar de vivir la abrupta separación con Gerard Piqué, abandonar su nido de amor en Barcelona y comenzar una nueva vida en Miami, la barranquillera resurgió de las cenizas y ahora triunfa con su nuevo álbum. Asimismo, tiene otro aire y hasta aseguran que se levantó al actor Tom Cruise.

El año pasado, ambas celebridades se encontraron en el Grand Prix de la Fórmula Uno y eso desató un sinfín de comentarios y rumores sobre una posible relación entre ellos. De hecho, una fuente cercana al actor confesó que este sintió una “conexión real” con la cantante.

“Él está extremadamente interesado en buscarla”, dijo el informante, quien también reveló que la colombiana había recibido flores por parte de Tom. Lo lamentable del caso es que, al parecer lo mandaron a la “friendzone”, o sea, la zona de amigos, pues la artista le agradeció el gesto, pero no estaba interesada en él y solo quería su amistad.

¿Surgió un nuevo coqueteo?

En junio de 2023, la estrella de Hollywood ofreció una entrevista a “Despierta América”, en la que por supuesto salió a flote el tema de su conexión con Shakira. La presentadora le preguntó si creía que las caderas de Shakira no mentían, a lo que entre risas respondió de manera picarona.

“No, sus caderas no mienten. No lo hacen”, fue la reveladora respuesta de Cruise. Con esto no queda duda que, el protagonista de “Misión Imposible” tiene un interés en la colombiana, aunque se desconoce si hasta el sol de hoy mantienen contacto.

¡Shakira responde!

El pasado 6 de mayo, la intérprete de “Monotonía” asistió por primera vez a la MET Gala. Luciendo un vestido rojo de la firma de Carolina Herrera, impactó al público en su tan aclamada aparición en esta ceremonia que tenía como temática “El Jardín del Tiempo”. En su paso por la alfombra roja, preguntaron su opinión sobre las declaraciones de su “amigo”.

Aunque comentó que, no sabía de lo que había comentado el actor, lo tomó de la mejor manera y sorprendida respondió: “Tiene razón, son las caderas más honestas que hay”. Por supuesto, la afirmación de Cruise le dio risa a la artista, lo que generó una serie de "coqueteo" entre ambos.

Los “romances” impuestos han estado a la orden del día en su vida, y es que, no sólo la han vinculado sentimentalmente con Tom, una cena y paseo junto al corredor de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, encendió las alarmas de una posible relación entre ambos. Y lo más reciente son los rumores que ha despertado la colombiana junto a Lucien Laviscount, el modelo de su nuevo tema “Puntería”.