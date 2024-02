La Miss Venezuela Mundo Débora Menicucci botó “sapos y culebras” en contra de Luis Miguel y la organización de su concierto en Caracas (+Video)

Exactamente a las 09:22 de la noche de este lunes 12 de febrero, se subió a la tarima del Estadio Monumental Simón Bolívar el cantante puertorriqueño Luis Miguel, quien desde el mes de agosto era esperado ansiosamente por sus fanáticos venezolanos. Con un espectáculo de 1 hora y 45 minutos aproximadamente, el intérprete recorrió sus más de 40 años de carrera artística, pero no fue suficiente para conseguir la aceptación de todo el público.

A través de las redes sociales, muchos internautas se han quejado de su actitud, pues consideran fue muy frío con el pueblo venezolano que lo recibió con los brazos abiertos. De acuerdo a lo explicado por los espectadores, Luis Miguel fue “odioso” y “seco” con sus seguidores, a quienes en ningún momento saludó ni agradeció por estar acompañándolo en el recinto capitalino.

Pero, esta opinión no solo la comparten sus fieles admiradores, y es que, sin pelos en la lengua y sin miedo a equivocarse, la Miss Amazonas 2013, Débora Menicucci, criticó fuertemente a “El Sol de México” y lo tildó de mal educado, además de manifestar su indignación por el comportamiento del artista. “Este es el primer concierto tan malo que yo veo en Venezuela de verdad, malo pero con la M mayúscula”, destacó.

“La gente pidiendo otra y el tipo no salió. Lo que vivimos hoy no se puede explicar, concierto tan malo, Invershow la organización bueno…no les puedo decir, horrible de verdad horrible. No existe que en Venezuela uno pague tanta plata para ver a un personaje, a un cantante y no existe que de verdad que se vaya así, ni salude”, continuó la modelo.

Hay que resaltar que, desde tempranas horas cuando comenzaron a llegar los fanáticos del cantante de “La Bikina” al Monumental de La Rinconada, se reportaron deficiencias en la organización del show, comenzando por la impuntualidad, pues la casa productora Invershow prometió una apertura de puertas a las 3 de la tarde y para las 4 aún habían personas sin poder ingresar.

Asimismo, critican la mala logística que fue armada para este concierto, y aunque los organizadores explicaron que, tendrían carros que llevarían a los asistentes a sus respectivas zonas, denunciaron que, adultos mayores tenían que realizar largas caminatas para llegar al sitio que tenían asignado. Asimismo, informaron que, los policías cobraban hasta $10 para darle un acceso más rápido a las personas y a otros los “coleaban” frente a todos.