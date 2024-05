La guerra sigue viva: William Levy y Elizabeth Gutiérrez se lanzan fuertes indirectas

A casi un mes de haber anunciado su separación, los famosos William Levy y Elizabeth Gutiérrez siguen en el ojo público. Han sido múltiples los detalles que han surgido de su ruptura, desde la presencia policial hasta las supuestas infidelidades del actor. Incluso, se habla de un fuerte conflicto entre el cubano y su hija menor, Kailey, quien aseguró haber visto a su padre con otra mujer en la casa donde vivían.

Durante este tiempo, los actores se han acusado el uno al otro. Mediante mensajes o declaraciones, han dejado entrever que cada uno tiene una gran responsabilidad en lo ocurrido. Lo que sí es cierto es que, esta unión que se dio hace 20 años ya no da para más, y todo indica que no hay esperanza de una reconciliación.

Esta teoría se refuerza con unos recientes mensajes escritos por los protagonistas en sus respectivas historias de Instagram. Aunque la similitud de las imágenes, daría a pensar que están conectados, la verdad de todo es que la han utilizado para enviarse indirectas muy directas.

¿Quién es el malo?

La estadounidense fue la primera en compartir la imagen, en la que se ve a Jesús perseguido por lobos mientras sostiene en sus brazos a un cordero blanco. "Que mensaje tan poderoso", escribió.

Horas más tarde, Levy hizo lo propio y en lugar de la figura del cordero, estaba su foto en los brazos de Cristo. Esta edición fue realizada por un seguidor y el cubano la reposteó con el siguiente texto: "Qué lindo trabajo". Pero eso no terminó allí, en una siguiente historia, Levy dejó un fuerte mensaje que seguramente va dirigido a su exmujer.

“Sigue pensando que me siento mal, yo sé que eso es lo que tú quieres oír, pero no, me siento más fuerte que nunca Lu. La próxima vez planea las cosas mejor”, es lo que se traduce del escrito en inglés. La mayoría de los usuarios asegura que las palabras son para Gutiérrez, pero también se preguntan quién es "Lu", nombre al que William hace referencia en el texto.

Elizabeth no le cierra las puertas a la reconciliación

Pese a que, en este tiempo juntos se convirtieron en padres de Christopher y Kailey, su ruptura parece ser definitiva, luego de tantas idas y venidas. Los rumores sobre un presunto engaño del cubano con Samadhi Zendejas y los secretos que él dice guardar sobre Gutiérrez, los alejan de la posibilidad de volver a estar juntos.

En sus declaraciones, Elizabeth aseguró que no quiere regresar con el padre de sus hijos pero dejó la puerta abierta. "Dios es quien está escribiendo mi historia, así que, si me preguntas hoy si volvería con William, te digo que no, que no regresaría, pero yo no soy quien decide", dijo.