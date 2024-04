Kimberly Dos Ramos salpicada en la supuesta infidelidad de William Levy a Elizabeth Gutiérrez (+Declaraciones)

La polémica por la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez continúa dando tela que cortar en las plataformas digitales, no solo Maite Perroni, Jacky Bracamontes, Ximena Navarrete y Samadhi Zendejas han sido vinculadas con el actor cubano, sino que ahora la actriz venezolana Kimberly Dos Ramos también enfrenta acusaciones de romance.

Fue el conductor Javier Ceriani, quien reveló en el programa “Chisme no like”, que la rubia de 32 años sostuvo un amor con Levy por bastante tiempo en Miami, mientras trabajaron en la telenovela “Vuelve a mí”. “William estuvo saliendo mucho tiempo y Elizabeth seguro que lo sabía, con Kimberly Dos Ramos, y eso fue por mucho tiempo”, afirmó.

Ante la revelación de Ceriani la prensa y redes sociales no han dudado en comentar sobre la acusación, por lo que la villana de exitosos dramas no ha dudado en salir en su defensa para aclara los fuertes señalamientos en su contra.

¿Qué dijo Kimberly?

Fue a través del programa MezcalTv que Ramos pidió respetar la intimidad de la expareja y no crear rumores que le hacen muchos daños a los hijos que ambos tienen en común, llamados Christopher y Kailey.

“Que la sepa de nuestras relaciones sentimentales es bien difícil. Ponernos en los zapatos de ellos dos es importante y más porque se especula tanto, se habla tanto, pero la realidad la tiene ellos, son los que viven esa relación, así que aquí lo importante es no especular tanto, no hablar tanto y más cuando hay niños de por medio”, manifestó la criolla.

En este sentido, alegó que siente un enorme cariño por ambos, por lo que espera que la situación se pueda arreglar lo más pronto posible. “Los quiero mucho, tanto a Elizabeth como a William, la verdad es algo en lo que no puedo opinar porque al final de cuentas no es mi vida, no es mi relación. Les mando un beso enorme, muchas bendiciones y que pase lo mejor para ustedes, los quiero mucho”, aseveró.