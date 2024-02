Jennifer López se pone pervertida y habla de manera explícita sobre la vida sexual que lleva con Ben Affleck

La cantante y actriz Jennifer López se ha caracterizado por ser una mujer muy abierta en hablar sobre sus relaciones sexuales, en el año 2022 tras su matrimonio con Ben Affleck, salió a la luz pública una cláusula que tiene en su relación de sostener un mínimo de cuatro encuentros íntimos por semana. Pues ahora han salido nuevas declaraciones que han dejado a todo el mundo boquiabiertos.

La también bailarina de 54 años aprovechó el lanzamiento de su nuevo álbum musical y su película que lleva por nombre “This Is Me… Now”, para en una de las canciones contar sin pena los momentos íntimos con su esposo, con quien también ha logrado trabajar en diversos films de Hollywood como “Padre Soltero” del 2004.

Es la canción “Greatest Love Store Never Told” en la cual la intérprete suelta la lengua sobre todo lo que hace en cuatro paredes con Affleck de 51 años. “Echando de menos tu cuerpo, poniéndote encima de mí, deslizándote dentro de mí. La forma en que te monto, los cuerpos se alinean, nuestro ritmo. Me olvido del mundo cuando estamos solos. Él único que me hizo sentir como en casa”, dice una parte de la canción.

Los miles de fanáticos de la también empresaria han quedado impresionados con la picante letra, en la cual Jennifer expresa de manera explícita sus encuentros con el amor de su vida. Sin embargo, no todo se trata de sexo, en el disco que cuenta con 13 canciones la también conocida como “La Diva del Bronx” le dedica a su esposo una balada titulada “Dear Ben. PT II”.

La estrella latina se prepara para comenzar dentro de pocos meses una extensa gira por varias ciudades de Estados Unidos, deleitando a su público con sus nuevos temas y otros reconocidos del pasado como “On the Floor”, “Papi”, “Una Noche Más”, “Play”, entre otros.