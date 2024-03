Jennifer López es humillada en redes sociales por denigrar a su asistente (+Video)

En las últimas horas, la cantante estadounidense Jennifer López ha estado en boca de todos luego de que saliera a colación un video en el que se comporta bastante grosera con su asistente, lo que causó que el mundo se fuera en su contra.

Aunque el hecho sucedió en el año 2017, los internautas quisieron recordarlo y volver a darle palo a la artista. En las imágenes se ve a López llamar a su empleada y cuando esta le extiende su mano, la artista retira su chicle de una manera muy inusual, escupiendo la mano de la chica que sostenía una servilleta.

Esto sucedió mientras la también actriz grababa sus escenas para la película "Second Act". Pese a que muchos alegan que esta práctica es muy recurrente en los famosos, otros no aceptan este tipo de conducta y no tardaron en criticarla, llamándola grosera, déspota y tachando el suceso como una "humillación".

La asistente contó su versión

Para calmar las aguas, la chica que se identificó como la ayudante de JLo, habló en X sobre lo que realmente había sucedido. "Jen suele masticar chicle antes de las escenas por respeto a sus compañeros de trabajo. Así que siempre tenía servilletas y pañuelos a mano para ayudarla a desecharlos fácilmente", dijo.

Bajo el usuario tnassiri, la trabajadora continuó: "El tiempo lo es todo en los sets de filmación, así que normalmente le daba una servilleta, ella le ponía el chicle y luego yo lo tiraba. Estaba parada justo fuera de cámara y noté que Jen todavía tenía chicle, así que entré rápidamente y le tendí la mano (con una servilleta) para que ella pudiera deshacerse de él fácilmente".

“No, no podía simplemente caminar hacia un bote de basura (estábamos rodeados de una multitud) y debido al frío llevaba guantes de cuero, así que para mantener las cosas en movimiento, ‘escupir’ el chicle en la servilleta que tenía en la mano fue la mejor opción”, defendió para así cerrar con los malos comentarios que surgieron a raíz del clip.

Jennifer y sus actitudes groseras

En julio de 2023, la intérprete de "Let's get loud" se mostró bastante molesta al sufrir un incidente en el gimnasio donde entrena, y al salir del lugar los fotógrafos se acercaron para saludarla en la puerta y desearle un buen día, lo que parece no haberle gustado a López y sacó las garras respondiéndoles de la peor manera: “Vete a la m*3rda, chau”.

En noviembre del mismo año, se puso como una fiera al escuchar que le habían gritado "Te amo" a su esposo Ben Affleck cuando estaban saliendo de un restaurante en Los Ángeles. Las palabras no le agradaron a la Diva del Bronx quien con mucho sentido del humor les gritó para dejarles claro quién es la dueña. “¡Aléjate, perr*!”, dijo desde su lugar, mostrándose muy sonriente y hasta juguetona, lo que evidentemente no le pareció a su marido y se mantuvo un poco más serio.