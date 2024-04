Ivette Domínguez "La Coloquial" enfrenta problemas de salud: "Por fin sabre que me sucede"

“Colos por fin sabré que es lo que le sucede a mi hombro que desde hace mucho tiempo me duele”, con este mensaje fue como la actriz y presentadora venezolana, Ivette Domínguez, informó a sus seguidores en Instagram que se encuentra en revisiones médicas, por complicaciones de salud.

Domínguez que actualmente conduce un espacio televisivo en Canal I, compartió una publicación del momento que se estaba realizando una resonancia en un centro médico de la gran Caracas, para así poder saber el por qué del intenso dolor.

“Les confieso que estaba nerviosa y más aún porque era un estudio de largo tiempo de duración, me encomendé a Dios, mi Vallita y mis padres que nunca me abandona, ellos me dan la fuerza y la confianza para seguir”, escribió en el post.

En otro audiovisual la también humorista contó que durante el examen sintió la compañía de su padre dándole apoyo en todo momento, lo que ella asegura fue muy gratificante para aguantar. Igualmente, manifestó que al tener los resultados de los estudios, lo compartirá a todos sus seguidores, que han enviado mensajes de cariño y apoyo.

“Pronto les seguiré contando cuando tenga los resultados, mientras seguiré recuperándome para seguir con mis proyectos”, narró.

Finalmente, hizo un llamado a las personas en no dejar pasar los dolores y siempre darle importante a cualquier incomodidad que pueda presentar el cuerpo.