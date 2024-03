Megan Fox afronta sin complejos cómo ha transformado su cara y cuerpo a punta de cirugías

Desde el comienzo de su carrera artística la actriz estadounidense Megan Fox ha gozado de grandes momentos, entre ellos ser catalogadas como una de las mujeres más bellas del mundo. Pero también le ha tocado toparse con fuertes comentarios por las intervenciones a las que se ha sometido con el objetivo de cambiar su aspecto.

Recientemente, Fox que ha logrado participar en grandes producciones del cine como “Transformers”, “Transformers, la venganza de los caídos”, “Los indestructibles”, entre otras, abrió su corazón para confesar a todo su público las veces que ha pasado por el quirófano para arreglar detalles de su cuerpo y cara.

“Siento que existe un estigma y que no voy a ganar. Espero que esto libere a algunas personas. Me operaron la nariz cuando tenía más de veinte años. Me han acusado de tener seis, siete, ocho operaciones de rinoplastia, lo cual es imposible”, manifestó Megan en el podcast Call Her Daddy.

En la amena conversación Fox también manifestó muy jocosa que siempre ha sido una mujer muy delgada, por eso no puede extraer grasa para colocarla en diversas partes de su cuerpo. “Nunca he hecho hilos tensores, nunca me han quitado grasa. Soy una persona muy delgada que no tiene suficiente grasa”, puntualizó.

Dos intervenciones de bustos también ha sido parte del procedimiento que ha realizado la nacida en el 16 de mayo de 1986 para lucir mejor.

La también modelo asegura que a sus 37 años está muy tranquila que el físico que tiene y reveló que seguramente dentro de algunos años se realizará algunos retoques con el objetivo de evitar cualquier signo de envejecimiento.