Carolina Sandoval "La Venenosa" sufre delicado momento y termina en quirófano (+Declaraciones)

La polémica presentadora venezolana, Carolina Sandoval, se encuentra en el foco de comentarios, luego de que este jueves 7 de marzo compartió en su perfil de Instagram un carrusel de fotos, para aclarar todos los comentarios que se han tejido en las redes sociales sobre su salud que la han llevado a tener una intervención de última hora.

La criolla residenciada en Estados Unidos comenzó el pie de foto alegando que ha estado recibiendo mensajes de cibernautas que aseguran que se había sometido a una intervención quirúrgica en diciembre para bajar de peso, declaraciones que aseguran son mentiras. “Para los que me han dicho que me operé, que me puse un balón o me que inyecté algo para adelgazar, acá les dejo un resumen de mi mañana”, aseveró.

En el carrusel de fotos se aprecian imágenes de la exconductora del programa “Suelta la sopa”, en un centro médico, siendo atendida por su gastroenterólogo, que le recomendó realizar una serie de exámenes para visualizar su organismo, y le luego reveló una impactante noticia. “Yo sólo fui al médico, no tenía idea de que me harían un procedimiento hoy, aunque por prevención, mi médico me mandó a realizar una endoscopia. Gracias a Dios por poner en mi camino a tanta gente llena de empatía”, manifestó.

De acuerdo con lo revelado en un artículo de People en Español el post de la criolla hace referencia al padecimiento de Gastritis que había estado afectado su salud en los últimos años y que la obligó a cambiar su estilo de alimentación. “Ha cambiado su nutrición y ha bajada de peso”, escribieron.

Igualmente, la conocida en la industria del entretenimiento como “La Veneno”, expresó agradecimiento a su familia por el apoyo en la complicada situación. Además aprovechó para destacar