Felix Murillo: El talento y la creatividad venezolana conquistando el arte

Felix Murillo, un talentoso diseñador industrial y artista visual venezolano de 35 años, ha dejado una huella imborrable en el mundo del arte con su singular propuesta creativa. Desde el inicio de su carrera en 2016, cuando creó su icónica granada con el concepto "Remove before flight", bajo el nombre de ALBEDRÍO, ha consolidado su posición como un referente del arte contemporáneo.

En 2018, Murillo fundó su propia galería de arte en Sebucan, Caracas, donde exhibió sus pinturas y esculturas con un enfoque de pop art y street art. Su símbolo artístico, la granada, se acompaña de armas intervenidas artísticamente en una sinopsis de "hacer arte y no guerra". Además, su colección también incluye cubos cinéticos, bustos de personajes célebres como Simón Díaz, Avilas, contenedores de arte y pinturas de la serie Magazine con portadas de revistas como TIME, Playboy y Men's Health.

Durante los últimos 5 años, Félix Murillo ha logrado posicionar sus obras tanto a nivel nacional como internacional. Sus piezas han sido adquiridas en diversas zonas de Venezuela, Nueva York, Madrid, Barcelona y Bogotá. En noviembre de 2021, realizó una instalación artística para el artista Manuel Turizo en Miami, y ha recibido encargos nacionales, como un micrófono para el artista Aranone.

A principios de 2023, Murillo decidió separarse de la sociedad con la marca ArtKillers para emprender su propio camino independiente, creando MURILLO ART STUDIO. Este año ha sido de grandes retos y experiencias increíbles para el artista, quien se ha adentrado en la perfección de técnicas como muralista, no solo en Caracas sino también en el interior del país. Además, ha realizado obras a gran escala y ha participado en eventos en vivo con intervenciones artísticas para una reconocida joyería de Caracas.

En octubre de 2023, su intervención más destacada fue crear todo el arte para la bicicleta de Daniel Dhers en los Juegos Panamericanos. Y en noviembre, presentó su exposición en solitario titulada "WHO ARE YOU", donde fusionó el arte del retrato con la estética de los grafitis en los espacios del Raise en Los Palos Grandes.

Recientemente, participó en el museo urbano, abierto en la plaza Alfredo Sadel en las Mercedes, perteneciente a la alcaldía de Baruta con una obra a escala de la galleta de la fortuna, con el eslogan "Remove before dream", porque siempre ha creído en la capacidad de soñar en grande y lograr todo lo que se propone.

La invitación es para que el público disfrute del arte de Felix Murillo, se tome fotos y lo siga en sus redes sociales @felixmurillor, para mantenerse al tanto de sus nuevas creaciones y proyectos artísticos.