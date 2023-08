¡Perdió los estribos! Cantante colombiana acusa a Karol G de haber “copiado” uno de sus temas

Han pasado solo 4 días desde que la cantante colombiana Karol G estrenara una segunda parte de su álbum “Mañana será bonito”, titulada “Bichota season”, en la que albergan colaboraciones con artistas como Cris MJ, Peso Pluma, Young Miko y Dj Tiesto, y cuenta con diez temas que ya se encuentran en los primeros puestos de la listas musicales.

Entre los éxitos se encuentra “Mi ex tenía razón”, una letra que seguramente va en contra de su exnovio Anuel AA, pues refleja todo lo bueno que llegó a la vida de la antioqueña luego de haber culminado su relación con el boricua. Además, ha recibido comentarios positivos por el homenaje a la leyenda musical, Selena Quintanilla, incluyendo ritmos del Tex-Mex.

Pero definitivamente, no todo es color de rosa, y es que, en medio de la popularidad que ha tomado la canción, surgieron críticas por parte de la cantante Shaira, recordada por su participación en el reality Factor XS, pues a través de sus redes sociales acusó a la reggaetonera de “copiona”.

En sus historias de Instagram, la intérprete manifestó su molestia porque el tema de Karol G es “idéntico” al suyo llamado “Amor de mentiras”, que estrenó en mayo de este año y que también mezcla ritmos del Tex-Mex, tal como el éxito de ‘La Bichota’. “Todo lo del pobre es robado que triste”, sentenció Shaira.

“El cuento del que pega primero pega dos veces no siempre es cierto, si yo lanzo una canción con cero inversión pero con buenas ideas no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”, escribió la intérprete.

Mientras se escuchaba de fondo su canción con el mismo género, Shaira también sentenció que: “es cierto que todos siempre tenemos un artista que es inspiración. En mi caso, nadie había querido grabar ese estilo aquí en Colombia, hasta que yo me atreví y luego… les regalé una idea. De nada”.

Cabe destacar que, desde hace mucho tiempo Carolina Giraldo, nombre real de la reggaetonera, ha manifestado su admiración por Selena, además, decidió llevar una camiseta en su honor en el video oficial de esta polémica canción. Por su parte, Shaira continúa incursionando en la música sin conseguir todavía un mayor éxito.