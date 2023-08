¡No se quedó con esa! Anuel AA le respondió a Karol G por el tema “Mi ex tenía razón”

La cantante colombiana Karol G volvió a hacer de las suyas, y el pasado 11 de agosto enloqueció a sus fanáticos con una segunda parte de álbum “Mañana será bonito” y en esta ocasión, “Bichota Season” fue el material que utilizó la artista para incluir nuevos temas que posiblemente quedaron por fuera en el disco estrenado en febrero del presente año.

Colaboraciones con Peso Pluma, Young Miko y Chris MJ destacan entre los nueve temas que contiene el ‘season’, pero no cabe duda que uno de los más llamativos es el que todos aseguran es otra punta para su ex, el puertorriqueño Anuel AA, titulado “Mi ex tenía razón”, una tecno-cumbia con el que afirma que consiguió a alguien mucho mejor que el reggaetonero.

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”, es parte de lo que se escucha en la canción con la que Karol G le da hasta con el tobo al intérprete de “Mejor que yo”.

Como es habitual en el boricua, generar polémica es una de sus partes favoritas por lo que este momento no pasaría desapercibido y estaba más que claro que algo diría acerca del nuevo sencillo de ‘La Bichota’. Es por ello que, no se quedó de manos cruzadas y a través de sus redes sociales difundió la canción de la antioqueña.

Horas más tarde del lanzamiento, el artista subió una historia promocionando la nueva película de DC, “Blue Beetle”, y el fondo musical estaba engalanado nada más y nada menos que por la canción de Karol, justo en la estrofa que dice “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar otro como él y me llegó uno mejor”, con esto dejó claro que estaba al tanto de la nueva música que está sacando su ex.

Respuesta de Anuel AA a Karol G

Recordemos que, ambos cantantes iniciaron su romance en el año 2018 luego de grabar el tema “Culpables”, posteriormente formalizaron su relación con el sencillo “Secreto”. Aunque tenían planes de casarse, la relación vio su fin en marzo del año 2021, y poco tiempo después comenzó su amorío con la madre de su última hija, Yailin ‘La Más Viral’.