¡Esto se puso bueno! Led Varela respondió a las amenazas de Nacho (+Video)

Después de dos semanas del zafarrancho armado entre Led Varela y Nacho luego de que el comediante emitiera fuertes opiniones sobre el cantante, al fin se conocen las dos caras de la moneda, y es que, poco después que se viralizara el clip que desató la guerra, el intérprete le respondió a Varela, quien ayer decidió compartir su punto de vista.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, el humorista habló de la cantidad de mensajes que ha recibido preguntándole sobre la situación, por lo que decidió hablar brevemente sobre el tema y expresó su incomodidad por las advertencias del artista. “Yo entiendo su molestia por los insultos, lo entiendo al 100%. No entiendo sus amenazas físicas, eso no lo entiendo”, comentó.

En ese mismo sentido, el caraqueño prefirió no ahondar más en el tema e informó que todo lo demás lo hablará en su show “Noches en Miami” y también será de manera breve. “Será un comentario y ya porque yo tampoco quiero que mi vida gire entorno a esto y tengo la suerte de estar viviendo algo que es muchísimo más importante”, dijo. Para finalizar bromeó al cantar el tema “Andas en mi cabeza”, imitando la voz de “La Criatura”.

Recordemos que, en el video publicado, el cantante admitió que tenía ganas de “voltearle la cara” a Led. “Si me lo encuentro en Miami o cualquier otro lugar me voy a acercar y le voy a dar un bofetón por faltón. Total, para pagar la fianza hay. Y si no se lo doy yo, algunos de los míos por muy alto que él se considere, se lo puede dar”, sentenció el famoso de 40 años.

¿Qué provocó la ira de Nacho?

En uno de sus Stand-up, Led Varela recordó un mal episodio que vivió con el intérprete hace muchos años, cuando pertenecía al dúo Chino & Nacho, y al expanelista de Chataing TV le tocó entrevistarlos en el programa “La Sopa”. En el confesionario, dijo que el compositor había tenido una “mala actitud” y no quería seguir el formato del programa.

Ante ello, Led improvisó sobre cómo realmente habría sido la presentación de Nacho en el set: “Estamos de vuelta con La Sopa Venezuela con Chino y este mald*to mama**bo hijo de p***, que lo que hace es preñar mujeres”, bromeó con su característico humor negro, lo que causó la risa de muchos seguidores pero la furia del músico.