Led Varela provoca una trifulca en redes sociales en contra de Nacho “La Criatura”(+Detalles)

Este domingo 24 de septiembre, el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, encendió las plataformas digitales al publicar en su cuenta de Instagram un video botando sapos y culebras en contra del comediante Led Varela, después que se hiciera viral un video en el que el humorista insulta a “La Criatura” cuando recordó en uno de sus Stand-Up la vez que tuvo que entrevistar al artista junto a Chino para el programa “La Sopa”.

En el audiovisual, Varela insultó como quiso al intérprete acusándolo de haber tenido una “mala actitud” y manteniendo el humor negro que lo caracteriza, el caraqueño improvisó para bromear sobre cómo lo hubiera presentado realmente: “Estamos de vuelta con La Sopa Venezuela con Chino y este maldi*to mam****bo enano hijo de p***, que lo que hace es preñar mujeres”.

La reacción del cantante visiblemente molesto fue contundente y le envió una advertencia. “Si me lo encuentro en Miami o cualquier otro lugar me voy acercar y le voy a dar un bofetón por faltón. Total, para pagar la fianza hay. Y si no se lo doy yo, algunos de los míos por muy alto que él se considere, se lo puede dar”, aseveró.

Ambos personajes tienen sus fanáticos, pero también sus detractores y más si se trata de Nacho por lo que los internautas no tardaron en darle palo. “Led Varela viendo como Nacho hizo el ridículo por 20 minutos hablando pura paj* como loco”, “Será que @nacholacriatura se tragó todos los psicotrópicos del Chino Miranda con Anís para hacer el video”, “Yo siendo Led Varela tuviera miedo si no lo agarra la secta Montaner, lo pueden agarrar los 17 hijos de Nacho”, “Led Varela llena de Europa más que Nacho, él puede decir de Nacho lo que quiera”, se puede leer.

Aquí te dejamos algunos memes que adornan la polémica entre estos dos