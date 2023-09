¡Se formó el zafarrancho! Nacho amenaza a Led Varela con darle senda cachetada

La situación entre el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho y el humorista Led Varela se puso color de hormiga brava. Y es que, la tarde del domingo 24 de septiembre Nacho posteó un reels en su cuenta personal de Instagram, en el cual alegó que le dará una “cacheta” al bromista, por realizar chistes en su contra.

La situación comenzó hace varias semanas cuando en uno de sus shows de comedia Varela comentó a forma de juego y risa que el también conocido como “La criatura”, es una persona sin respeto ni profesionalismo, destacando una entrevista que le realizo hace varios años en su programa “La Sopa Venezuela”, en la cual, según él, Nacho tuvo una mala actitud.

“Nacho “La criatura” que es el ma****o más grande con el que yo me he cruzado en mi vida. El fue de invitado al programa y desde que le dieron el guion, el dijo; yo no voy a decir nada de eso, no voy a leer nada de eso, yo salgó y digo lo que yo quiera. Yo lo hago así”, expresó Varela.

En este sentido, el humorista aseveró que no le quedó otra opción que improvisar y presentarlo. “Estamos de vuelta con la sopa Venezuela con Chino y este maldito mamagüevo enano hijo de puta, que lo que hace es preñar mujeres”, narró.

Como era de esperarse el comentario despertó la furia del intérprete de “Me voy enamorando”, que sin dudar expresó la acción que tomará por el comentario.

“Si me lo encuentro en Miami o cualquier otro lugar me voy acerca y le voy a dar un bofetón por faltón. Total, para pagar la fianza hay. Y si no. se lo doy yo, algunos de los míos por muy alto que él se considere, se lo puede dar”, aseveró muy molesto el artista.

La situación corrió como pólvora en redes sociales y ha levantó un sinfín de comentarios.