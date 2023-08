El cantante Neel recordó la falta de seriedad de Nacho: “Hasta el sol de hoy no sé más nada de él”

Recordado por haber participado en el grupo “Los Boys”, el cantante venezolano Nelson Farías o como se llama artísticamente “Neel”, mantuvo una conversación con el periodista Franwil Basulto, en la que sacó a la luz un proyecto que tuvo con Nacho y el cual nunca salió a la calle por incumplimiento del exintegrante de Chino & Nacho.

Fue mucha la emoción que tenía el cantante joven por haber sido contacto por él y poder trabajar junto a un artista de gran renombre en nuestro país, y fueron meses de preparación para llevar a cabo un disco que a su juicio es el mejor proyecto musical que ha tenido. “Recibo la llamada de una amiga mía, que Nacho le había interesado mi proyecto, nos reunimos, nos emocionamos, tomamos unas fotos y él dijo que iba a ser mi mánager”, explicó.

“Hicimos un disco increíble, uno de los mejores discos que he hecho en mi vida (…) hubo un día donde pasaron como par de meses, llegó la hora de finiquitar todo porque como tú sabes todo tiene un proceso legal. Él me presentó un contrato y hubo una ruptura y hasta el sol de hoy no sé más nada de él”, reveló Farías.

Nelson integró por varios años el grupo “Los Boys”, conformado también por Víctor y Gabo. En el año 2020 decidió desprenderse del trío e inició su carrera como solista, apodándose “Neel”. “Exotic” y “Feeling”, han sido su carta de presentación en esta nueva etapa, en la que ya cuenta con un EP llamado “Paradise”.

Por los momentos, el intérprete de “Mi niña bonita”, no ha emitido ninguna opinión acerca de estas declaraciones que surgieron en el mes de julio para el programa Franwil VIP. Seguramente, el artista ha estado concentrado en sus proyectos personales, así como en el regreso de Chino y Nacho que anunciaron con la "Chino y Nacho manía" recordando sus éxitos.