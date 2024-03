Fallece la estrella mexicana Óscar Traven: Recodemos su impecable trayectoria

Este viernes 8 de marzo, la Asociación Nacional de Actores confirmó la lamentable muerte del actor de cine, teatro y televisión Óscar Traven a sus 75 años. Estrella de novelas como “Cuidado con el ángel”, “Al diablo con los guapos” y “Tormenta en el paraíso”, partió de este mundo dejando un importante legado y con muchos recuerdos en la industria del entretenimiento.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Oscar Antúnez Baza “Óscar Traven”. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y familiares. Descanse en paz”, se lee en el mensaje de X. Hasta el momento se desconoce la razón de su fallecimiento, aunque el actor sí tenía varios años alejado de la pantalla chica.

Sus participaciones estelares

El azteca debutó en el año 1978 con la novela “Rosalía”, el proyecto que marcó el comienzo de una exitosa carrera en el mundo del espectáculo. Era considerado “el villano de la televisión”, un título del cual manifestó sentirse muy orgulloso. En otras producciones podemos nombrar “Nuevo Amanecer”, “Desencuentro”, “La Antorcha Encendida” y “Corazones al límite”.

Traven era considerado una pieza clave en la televisión mexicana, su participación en infinitas telenovelas lo ayudaron a darle vida a personajes memorables que lo hicieron probar las mieles del éxito. Pero la pantalla chica no es lo único en lo que destacó, pues el artista también hizo vida en el cine y en el teatro, aumentando su repertorio artístico y haciéndose cada vez más respetado.

En el año 2021, Óscar manifestó su incomodidad por haber sido desechado de la industria mexicana, y admitió que no se sentía valorado como actor. “No me valoraron. Claro que me importó. Sufrí y he sufrido mucho (…) A veces cuando me pongo sensible y en soledad, lloro mucho, lloro amargadamente porque soy un actor desperdiciado”, dijo.