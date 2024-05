Excompañera de Clara Chía le saca los trapitos al sol y revela cómo fueron los primeros encuentros con Gerard Piqué

En junio del 2022 la estrella colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué revelaron al mundo el fin de su relación, el punto de partida de lo que sería una polémica de canciones, señalamientos, burlas, criticas e infidelidades que hasta hoy se mantienen. Y es que, tras la separación el empresario hizo oficial su amor con la catalana Clara Chía, quien es foco de múltiples comentarios.

En la prensa han transcurrido de todo en torno a la relación de la rubia de 25 años y el exjugador de FC Barcelona, entre ellos unas recientes las declaraciones realizadas por una joven identificada como Stella, quien en TikTok, aseguró haber trabajado con Chía en un bar frecuentado por futbolista, cantantes y artistas.

“Al principio con Clara me llevaba normal. Era una chica bastante simpática, pero tampoco hablábamos mucho. Me empecé a darme cuenta de que al terminar, algunas camareras, incluida Clara se quedaban en el reservado”, relató la joven mientras se maquillaba.

¿Cómo supo del amor?

Stella aseveró en el clip que se percato que Chía se estaba llevando bien con los deportistas que llegaban al lugar, en especial con el padre de los hijos de Shakira. Sin embargo, asegura que no se imaginó que la cercanía llegaría a mayores al estar ambos en pareja.

“Un día estábamos Clara y yo trabajando en la misma barra y de golpe apareció pavo con un pasamontañas, me asusté. Levantó el pasamontañas y era Piqué. No me pareció raro, porque era un cliente recurrente. Incluso estaba en momentos en los que el local no estaba abierto. Pero vino con el pasamontañas solo para ver a Clara”, narró la joven.

En este sentido, también habló del famoso video que se hizo viral de Piqué en su casa en el 2021, donde aparecía con una mujer detrás, afirmando que era Chía. “La reconozco porque he trabajado con ella”, destacó.