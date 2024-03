Esto dijo Megan Fox sobre por qué echó para atrás su compromiso con Machine Gun Kelly

La actriz y modelo Megan Fox ha soltado tremenda bomba está semana, al revelar que su compromiso con el rapero Machine Gun Kelly, ha quedado suspendido hasta nuevo aviso. Noticia que tiene a sus seguidores impactados y con la duda si actualmente existe una pequeña ruptura en la relación.

La protagonista de la exitosa película “Transformers” se había comprometido con Gun en enero del año 2022, gritando al mundo muy emocionados que buscaban sellar su amor ante Dios. Sin embargo, parece que el tiempo hizo algunos estragos en ambos que los hizo finalizar el pacto.

“De esta relación he aprendido que no es para consumo público. Así que por ahora no creo tener que hacer ningún comentario sobre el estado de la relación en sí. Lo único que puedo decir es que todavía le sigo llamando mi alma gemela y que siempre voy a estar atada a él”, aseveró Fox en el podcast Call Her Daddy.

En su momento la noticia del compromiso de Megan y Machine fue una bomba en los medios, y más cuando el cantante utilizó una obra exclusiva del joyero Stephen Webster para adornar la mano de la denominado por muchas personas como “la mujer más bella del mundo”.

“El anillo esta hecho con esmeraldas y diamantes entrelazados con dos bandas magnéticas de espinas que se unen en el centro de dos almas y conforman un corazón”, indicó Gun a los medios en 2022.

Megan no reveló más detalles de la suspensión del compromiso.