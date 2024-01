¡De terror! Se revela por qué la hija del “Sol de México” Luis Miguel está mal (+Detalles)

Una difícil noticia llega para marcar la vida del cantante puertorriqueño residenciado en México Luis Miguel, su hija Michelle Salas quien en el 2023 vivió uno de sus momentos más felices al celebrar por todo lo alto su boda con Danilo Díaz en Italia, se encuentra atravesando una delicada situación de salud.

Aunque en las plataformas digitales Michelle, fruto del amor que sostuvo hace años el también conocido como “Luismi” con la actriz mexicana Stephanie Salas, se deja ver en viajes, posando como una verdadera influencer y disfrutando de su vida de casada, no la está pasando para nada bien.

De acuerdo con lo revelado en sus historias de Instagram se encuentra padeciendo de un negativo insomnio, que ha afectada en gran cantidad su energía y rendimiento. Salas compartió con sus dos millones de seguidores lo complicado de la situación pidiendo desesperada ayuda.

“Me acosté a las 10 de la noche tratando de dormir a la hora que quería dormir y fue imposible. Estoy teniendo graves problemas y no sé quién me pueda ayudar. No logro desconectar el cerebro, mi cerebro no desconecta, me duele el cerebro y es todo el tiempo, en la noche estoy como despierta, pensado y no logro descansar nada. Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, algún doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradeceré”, expresó Michelle mientras iba en camino a una sesión de fotos.

En este sentido, la bisnieta de la primera actriz mexicana Silvia Pinal, también admitió que su descontrol puede ser debido a los recientes viajes que ha realizado por diversos lugares del mundo, que le han perjudicado su sueño. Recordemos que en noviembre del pasado se fue con su esposo a celebrar su luna de miel en Tokio, Japón, y luego compartió que estaba en Madrid.

Finalmente, aseveró que aunque ha tomado magnesio y melatonina para tratar de conciliar el sueño, ha sido imposible y su ánimo está muy bajo.