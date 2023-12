¡Cayó el primero! Detienen a doctora que metió sus manos tras el asesinato de Canserbero

Después que anunciaran que ya el Ministerio Público tenia a seis personas identificadas como sospechosos en el caso del rapero venezolano Canserbero, el cual determinaron fue asesinado en enero del año 2015, la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, informó que, este domingo 24 de diciembre, la doctora Solangela Mendoza, quien le realizó la autopsia al artista, fue detenida por policías aragüeños.

"Lamentamos informar de la detención de la Dra Solangela Mendoza, colaborador de MUV Aragua, patólogo forense, docente universitario y catequista querida y respetada en su parroquia de Cagua. Sin respetar el debido proceso, después de 8 años y la vista gorda ", indicó la ONG. En otro mensaje escribieron: "Hoy detienen a la Dra Solangela, sin el debido proceso. Mientras, los responsables del asesinato de Canserbero, aún están libres. Dudamos que la Dra haya alterado o cambiado su reporte forense. Lo cierto es que los informes son posteriormente transcritos en la computadora".

Asimismo, la organización insinuó que, en el homicidio del intérprete de "Jeremías 17:5" están involucradas personas "cercanas al gobierno de ese momento". "Bajo el cuento de esquizofrenia y suicidio, sin investigación por estar involucrados cercanos al gobierno de turno en ese momento, ahora resulta que el mejor rapero de la historia, Canserbero, fue torturado y lanzado por una ventana (nos da un dejavú todo esto) #LiberenASolangela".

En el mismo hilo de la cuenta de X (antes Twitter), comentaron que, Mendoza vive sola con su madre de 95 años y no tiene ni pareja ni hijos, además, dedica su vida a atender desde la iglesia y ayudar a los más necesitados. La noticia generó opiniones compartidas de los internautas: "Que indignante!!!", "Siguen las detenciones arbitrarias del régimen y no respetan ningún acuerdo....Los delincuentes actúan así", "Esta vieja no es amiga de Natalia, y alteró los resultados de la autopsia que dejaría claro el hecho de que Canserbero fue asesinado? Presa es lo mínimo que debería estar desde hace años", "Demuestre que es inocente tenía el poder de manejar la autopsia para mí no me cuadra su inocencia".

Semanas atrás, el fiscal general de la República Tarek William Saab, habló sobre las alteraciones que encontraron en el caso de Tyrone José González Orama (Canserbero): "El día de hoy 12 de diciembre, consta la entrega en el @MinpublicoVEN por parte del padre de Canserbero de una nueva prueba que: a) revela la alteración del sitio del suceso: evidenciado en que un calzado talla 41, perteneciente al cantante Tirone González: no se corresponde a la huella cruenta fijada en el sitio, la cual es de talla 37.5”.