“¡¡¡¡Bruja!!!!”: Anuel AA niega a una de sus hijas y se va en contra de su madre (+Detalles)

En una reciente entrevista para Alofoke, el cantante puertorriqueño Anuel AA habló sobre el acercamiento que tuvo con Cattleya, bebé que nació dentro de su matrimonio con la dominicana Yailin 'La Más Viral', lo que catalogó como una bendición y se mostró bastante emocionado por haber logrado estar con ella, tras varias discusiones que tuvo con su madre y su nueva pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine.

Todo iba muy bien hasta que, el artista indicó que 'Catta' como le dicen de cariño, es su primera hija, dejando por fuera a Gianella, niña que tuvo junto a la modelo colombiana Melissa Vallecilla y quien es mayor que la hija de la dominicana que cumplió un año en marzo de este año.

Estas palabras le revolvieron el estómago a Melissa Vallecilla, por lo que usó su cuenta en Instagram para dejarle unos cuantos mensajes al intérprete de “Medusa” y, además, reveló que piensa renunciar al apellido del boricua y llevará el caso hasta los tribunales, donde seguirá develando detalles sobre el trato de Anuel y su hija.

La colombiana no tuvo compasión

Esto provocó un contrapunteo entre ambos y fue la modelo quien se desató a hablar y hasta acusó al reggaetonero de ser un drogadicto. “Por lo visto el uso de drogas y de alcohol te está afectando las neuronas y haciendo perder la memoria. Si para vos Gianella no cuenta, ¿entonces para qué la venís manteniendo desde que yo estoy en embarazo”, escribió.

“Quiero que sepas que te voy a contrademandar porque no son un hombre apto para estar cerca de mi hija, mal padre. Y si me toca renunciar a su apellido y manutención pues renuncio porque yo sola puedo tener a mi hija como una reina”, agregó.

Finalmente, la morena publicó unas llamadas que tuvo con el reggaetonero, en las que él le aseguraba que apoyaría a Gianella en todo, y siempre estaría para ella. Al no cumplir, Melissa recalcó que, irá a la corte y otras pruebas que tiene en su contra serán develadas en el tribunal.

Anuel le dio hasta con el tobo

Como era de esperarse, Emmanuel Gazmey, como es su nombre de pila, respondió de manera tajante a las fuertes acusaciones de Vallecilla, en las que les dio fuerza a sus declaraciones previas en Alofoke. “Siiii en mi consciencia a veces puedo tener la confusión de decir que Catta es mi primera hija porque en mi vida supe de Catta primero, ya le había escogido el nombre”, inició.

“Catta es la única hija mía que vi nacer; por lo tanto, en mi consciencia las primeras experiencias que tuve con una hija fueron con Catta… A la mamá de Gia yo la vi una noche y la volví a ver más nunca hasta que tenía a mi hija en sus brazos (…) Después de que se hicieron las pruebas y salieron positivo a Real hasta la muerte”, agregó.

Entre tanto, criticó las palabras de Vallecilla y la acusó de crear un 'plan diabólico' para presentar a Gianella. “Siii Gia es mayor que Catta y es mi primera hija, pero mis primeras experiencias como padre de una niña fueron con Catta. Y si la mamá de Gia quiere hacerse famosa y quiere hacer dinero que trabaje o que cante o algo tienes que hacer, pero hablando m!erd* en Instagram” sentenció.

“Después de desaparecer un año entero y aparecerte con una barriga con el plan diabólico de aparecerle con una hija a alguien que a ti ni te conoce. Con el plan de que es millonario y le quieres sacar dinero así como si un hijo fuese un seguro de vida no es la forma ¡¡¡¡¡¡¡¡bruja!!!!!!!!”, añadió.

En el mismo mensaje, Anuel AA afirmó que, Melissa solo mantiene contacto con él para pedir dinero, pues hace caso omiso a la convivencia que puedan tener ambos. “A ti no te importa que yo vea a mi hija; lo único que sale de tu boca y de tus mensajes de texto es pedir dinero como si una bebé recién nacida fuese un seguro de vida. No andes haciéndote la madre fuerte y luchadora, y la víctima a la vez. Porque usted si que es la persona más descarada que he presenciado en mi vida”.

Para concluir, el ex de Karol G admitió que, ama a todos sus hijos de la misma manera, dejando por sentado que no existe diferencia entre ellos. Recordemos que, además de Gianella y Cattleya, el boricua también es padre de Pablo, su hijo mayor y único varón.