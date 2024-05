Melissa Vallecilla expone el mal trato de Anuel AA a su hija Gianella: “La droga te está afectando” (+Video)

Cuando todos creíamos que la relación de Anuel AA con sus hijas estaba en orden, tras su reencuentro con la pequeña Cattleya, resulta que, se destapó la olla sobre el “abandono” hacia su otra bebé, la pequeña Gianella, producto de su fugaz romance con la modelo colombiana Melissa Vallecilla. Pese a que, el año pasado el artista estuvo junto a la bebé, con los meses todo cambió.

Recordemos que, luego de una fuerte batalla de Melissa para que el boricua se hiciera cargo de la niña, en abril del 2023, Gianella fue reconocida por su padre, quien aseguró amarla hasta el final de sus días, pues también era su hija al igual que Cattleya y su primogénito, Pablo. Desde ese momento, vimos al artista muy cercano a la bebé.

Celebraciones de cumpleaños, paseos, e incluso lo acompañó en su gira. Sin embargo, todo fue momentáneo y según Vallecilla, para “limpiar su imagen”, pues al día de hoy Anuel ya no se hace cargo de Gianella y, recientemente, no la consideró su hija, luego que indicara que Cattleya era su primera hija.

Melissa defendió a su hija

En sus historias de Instagram, ambos personajes protagonizaron un contrapunteo y fue la modelo quien se desató a hablar y hasta acusó al intérprete de “China” de ser un drogadicto. “Por lo visto el uso de drogas y de alcohol te está afectando las neuronas y haciendo perder la memoria. Si para vos Gianella no cuenta, ¿entonces para qué la venís manteniendo desde que yo estoy en embarazo”, escribió.

“¿Por qué andar con ella en una gira un mes o celebrarle los cumpleaños y por qué también me tenés demandada por la custodia de ella?”, remató. Asimismo, Melissa advirtió que, lo denunciará y optará por perder el apellido y renunciar a la manutención que recibe de su parte.

“Quiero que sepas que te voy a contrademandar porque no son un hombre apto para estar cerca de mi hija, mal padre. Y si me toca renunciar a su apellido y manutención pues renuncio porque yo sola puedo tener a mi hija como una reina”, agregó.

Del mismo modo, Vallecilla desató su furia cuando el ‘Doble A’ afirmó que no supo de ella sino hasta los 8 meses de embarazo, versión que la colombiana desmintió y aseguró que, mantenían contacto desde los 4 meses de gestación cuando él comenzó con los trámites para realizarse una prueba de ADN, y luego de varios traspiés lograron dar con el resultado.

“O se te olvida que te hice saber de mi embarazo cuando ni se me notaba la barriga porque recién estaba cumpliendo 4 meses y mandaste a Brandon (exguardaespaldas de Anuel) a hablar conmigo que hasta él pensaba que yo no estaba en embarazo porque aún no se me notaba nada, dijiste que venías a Houston para que nos hiciéramos una prueba de paternidad y no llegaste”, escribió.

Finalmente, la morena publicó unas llamadas que tuvo con el reggaetonero, en las que él le aseguraba que apoyaría a Gianella en todo, y siempre estaría para ella. Al no cumplir, Melissa recalcó que, irá a la corte y otras pruebas que tiene en su contra serán develadas en el tribunal.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Anuel AA?

En una reciente entrevista para Alofoke, el ex de Karol G habló sobre el acercamiento que tuvo con Cattleya, bebé que nació dentro de su matrimonio con la dominicana Yailin 'La Más Viral', lo que catalogó como una bendición y se mostró bastante emocionado por haber logrado estar con ella, tras varias discusiones que tuvo con su madre y su nueva pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine.

Todo iba muy bien hasta que, el cantante indicó que 'Catta' como le dicen de cariño, es su primera hija, dejando por fuera a Gianella, quien es mayor que la pequeña que cumplió un año en marzo de este año. Estas palabras fueron las que le revolvieron el estómago a Melissa. Ante el escándalo, Anuel recalcó que, considera a Cattleya su primera hija porque con ella compartió primero y debutó en ser padre de una niña.