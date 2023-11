¡Ave María Purísima! ¿Por qué a Prince Julio Cesar “se le volaron los tapones”?

El abogado, diseñador y presidente de la organización Reinas y Reyes de Venezuela, Prince Julio Cesar se ha caracterizado por ser un hombre sin nada de filtro para cantarle las cosas en la cara a quienes a través de las redes sociales lo critican. Recientemente, se realizó en el Poliedro de Caracas la final de su concurso, el cual tuvo varios comentarios en redes sociales, y este no dudo en responder.

Prince aprovechó la emisión del programa de Globovisión “Sábado en la Noche” para responder a quienes criticaron el concurso por los resultados y lo extenso del evento, con un mensaje bastante claro.

“Yo acepto todos los comentarios siempre y cuando vengan desde el respeto, desde la lógica y desde entendernos como seres humanos. Pero, no le acepto a nadie un comentario mal intencionado y grosero. Tu no sabes cuantos sacrificios he tenido que hacer para llegar aquí, yo no tengo la culpa que tu no hagas el sacrificio y sigas allí”, indicó furioso el director.

Igualmente, expresó el trabajo fuerte que realiza cada día para sacar su marca de belleza nacional adelante junto a su equipo, entre los que destacan Gabriel Ramos, Giselle Reyes, María José Vilaseco, Rafael Ingannamorte, entre otros.

“Si yo fuese lo que la gente dice que soy, no estuviese detrás de este proyecto todos los días impulsando mi marca y los mejores testigos que tengo son mis candidatos, así de sencillo. He entregado el alma y corazón por el proyecto”, alegó el valenciano.

En este sentido, expresó su felicidad por las 9 franquicias que están bajo su responsabilidad y por el ver el Poliedro de Caracas repleto con el público apoyando a sus candidatas y candidatos. Además, en el programa aprovecho para mencionar el tema de la franquicia de Miss Mundo, ya que en los últimos días cuentas de misses aseguran que será el encargado de seleccionar a la representante criolla para el 2024.

“Por cuestiones legales e institucionales todavía no estoy autoriza hablar”, expresó.