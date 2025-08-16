Play by Play

PIT 1
CHC 3


TEX 2
TOR 14


PHI 0
WSH 2


SEA 1
NYM 3


MIA 5
BOS 7


MIL 1
CIN 2
B: 0
S: 0
O: 0
BAL 2
HOU 3
B: 1
S: 1
O: 0
ATL 10
CLE 1
B: 0
S: 1
O: 2
CWS 0
KC 5
B: 2
S: 2
O: 3
DET 2
MIN 3
B: 0
S: 0
O: 1
NYY 6
STL 5
B: 1
S: 1
O: 1
AZ 3
COL 1
B: 1
S: 3
O: 1
Warmup
TB 0
SF 0
Warmup
SD 0
LAD 0
Pre-Game
LAA 0
ATH 0

NYY
65-57 (.533)
6
Baja 5th 1 out
5

STL
61-62 (.496)
Iván Herrera

AL BATE

Iván Herrera (DH)
2 - 1
Max Fried

LANZA

Max Fried
4.1 IP, 5 CL, 6 K, 83 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2
2
Bola mala
Sweeper 81.9 MPH.
Rotación:0RPM
1
Strike tirándole
Changeup 86 MPH.
Rotación:1.558RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
2 0 1 3 0 - - - - 6 9 0
1 4 0 0 - - - - 5 6 0
Entradas NYY STL
Aaron Judge pega doble (25) con línea fuerte a jardinero izquierdo Lars Nootbaar. Trent Grisham anota Ben Rice a 3ra. 1 0
Jasson Domínguez pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Lars Nootbaar. Ben Rice anota Aaron Judge a 3ra. 2 0
Iván Herrera pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho José Caballero. Alec Burleson anota. 2 1
Victor Scott II pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Jasson Domínguez. Nolan Gorman anota Pedro Pagés a 2da. 2 2
Masyn Winn batea jonrón (9) con elevado por el jardín izquierdo. Pedro Pagés anota Victor Scott II anota . 2 5
Aaron Judge batea jonrón (39) con elevado por el jardín central. 3 5
Ben Rice batea jonrón (18) con elevado entre los jardines izquierdo y central. José Caballero anota Trent Grisham anota. 6 5
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 3-3 2 0 0 .249
B. Rice 1B 2-1 2 1 3 .237
A. Judge DH 3-2 1 1 2 .333
J. Chisholm Jr. 2B 2-0 0 0 0 .239
J. Domínguez LF 3-2 0 0 1 .257
A. Volpe SS 3-0 0 0 0 .216
R. McMahon 3B 3-0 0 0 0 .221
A. Wells C 2-0 0 0 0 .204
J. Caballero RF 2-1 1 0 0 .231




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Max Fried 4.1 5 6 6 83-50 3.16
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
M. Winn SS 3-1 1 1 3 .265
A. Burleson 1B 3-1 1 0 0 .280
I. Herrera DH 2-1 0 0 1 .296
L. Nootbaar LF 2-0 0 0 0 .229
J. Walker RF 2-0 0 0 0 .229
N. Gorman 3B 1-0 1 0 0 .225
T. Saggese 2B 2-0 0 0 0 .248
P. Pagés C 2-2 1 0 0 .224
V. Scott II CF 2-1 1 0 1 .223




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Sonny Gray 5.0 6 9 7 88-56 4.30

NY Yankees
St. Louis
9 H 6
2 HR 1
16 TB 11
4 DEB 2

NY Yankees
St. Louis
6 K 7
50 ST 56
6 H 9
1 BB 2
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 73 51 .589 - W3
Red Sox 68 56 .548 5.0 W2
Yankees 65 57 .533 7.0 W1
Rays 60 63 .488 12.5 W2
Orioles 56 66 .459 16.0 W3
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 77 44 .636 - W13
Cubs 69 53 .566 8.5 W1
Reds 64 59 .520 14.0 L1
Cardinals 61 62 .496 17.0 L3
Pirates 52 72 .419 26.5 L1
Probabilidad de ganar
59.3 %
5 parte baja
(B:2 S:2 O:1)

NY Yankees 6 - 5 St. Louis
Alec Burleson batea elevado de out a jardinero izquierdo Jasson Domínguez.
Datos del encuentro
Estadio: Busch Stadium
Localidad: St. Louis, Missouri
El clima: Cloudy, 88 ºF
Capacidad: 44.494
Árbitros:
Home Plate: Vic Carapazza
1era base: Nic Lentz
2da base: Mark Ripperger
3era base: Nick Mahrley
