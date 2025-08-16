|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|2
|0
|1
|3
|0
|-
|-
|-
|-
|6
|9
|0
|1
|4
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|5
|6
|0
|Entradas
|NYY
|STL
|1º
|Aaron Judge pega doble (25) con línea fuerte a jardinero izquierdo Lars Nootbaar. Trent Grisham anota Ben Rice a 3ra.
|1
|0
|1º
|Jasson Domínguez pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Lars Nootbaar. Ben Rice anota Aaron Judge a 3ra.
|2
|0
|1º
|Iván Herrera pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho José Caballero. Alec Burleson anota.
|2
|1
|2º
|Victor Scott II pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Jasson Domínguez. Nolan Gorman anota Pedro Pagés a 2da.
|2
|2
|2º
|Masyn Winn batea jonrón (9) con elevado por el jardín izquierdo. Pedro Pagés anota Victor Scott II anota .
|2
|5
|3º
|Aaron Judge batea jonrón (39) con elevado por el jardín central.
|3
|5
|4º
|Ben Rice batea jonrón (18) con elevado entre los jardines izquierdo y central. José Caballero anota Trent Grisham anota.
|6
|5
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Grisham CF
|3-3
|2
|0
|0
|.249
|B. Rice 1B
|2-1
|2
|1
|3
|.237
|A. Judge DH
|3-2
|1
|1
|2
|.333
|J. Chisholm Jr. 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.239
|J. Domínguez LF
|3-2
|0
|0
|1
|.257
|A. Volpe SS
|3-0
|0
|0
|0
|.216
|R. McMahon 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.221
|A. Wells C
|2-0
|0
|0
|0
|.204
|J. Caballero RF
|2-1
|1
|0
|0
|.231
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Max Fried
|4.1
|5
|6
|6
|83-50
|3.16
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|M. Winn SS
|3-1
|1
|1
|3
|.265
|A. Burleson 1B
|3-1
|1
|0
|0
|.280
|I. Herrera DH
|2-1
|0
|0
|1
|.296
|L. Nootbaar LF
|2-0
|0
|0
|0
|.229
|J. Walker RF
|2-0
|0
|0
|0
|.229
|N. Gorman 3B
|1-0
|1
|0
|0
|.225
|T. Saggese 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.248
|P. Pagés C
|2-2
|1
|0
|0
|.224
|V. Scott II CF
|2-1
|1
|0
|1
|.223
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Sonny Gray
|5.0
|6
|9
|7
|88-56
|4.30
|
NY Yankees
|
St. Louis
|9
|H
|6
|2
|HR
|1
|16
|TB
|11
|4
|DEB
|2
|
NY Yankees
|
St. Louis
|6
|K
|7
|50
|ST
|56
|6
|H
|9
|1
|BB
|2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Yankees
|2
|0
|1
|3
|0
|-
|-
|-
|-
|6
|9
|0
|Cardinals
|1
|4
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|5
|6
|0
Ver más