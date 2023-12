Aseguran que Yailin ‘La Más Viral’ está secuestrada ¿Quién la tiene? (+Video)

Este mes de diciembre, época de armonía y unión, ha comenzado muy mal para la cantante dominicana Yailin ‘La Más Viral’, quien ha tenido que batallar con diferentes situaciones hasta llegar a la cárcel, luego de que tuviera una fuerte discusión con su actual pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine, en la que casi vuelan cuchillos y muchas cosas materiales se vieron afectadas.

Después de salir de la cárcel, medios de comunicación publicaron una fotografía que supuestamente confirmaba que la reggaetonera se habría reconciliado con 6ix9ine y se fue a su casa. Pero, una nueva teoría apunta que la mujer podría estar obligada en ese lugar, ya que, aseguran está secuestrada por el mismo estadounidense, quien hasta le estaría prohibiendo comunicarse con su gente.

La noticia fue difundida a través del programa ‘Chisme No Like’ por el expublicista de ‘La Más Viral’, quien afirmó la mujer se encuentra privada de su libertad. “Está secuestrada. Me duele, me llena de rabia e indignación que este mediocre del medio artístico está haciendo la monstruosidad que está haciendo con ella para apagar su carrera”, dijo el relacionista público.

Entre tanto, el hombre de nombre Vladimír Gómez, sentenció que la cantante tampoco tiene acceso a su celular, pues su “colaborador” se lo habría decomisado para que no pudiera comunicarse con nadie, ni siquiera por redes sociales, y así no supieran lo que estaba sucediendo con ella. Por esta razón, habría desaparecido la cuenta de Instagram de la ex de Anuel AA.

Hay que destacar que, recientemente Jeanette Acosta, la exasistente personal de la intérprete de “Chivirika”, confesó a ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo, que entre ellos existía una relación muy tensa y llena de problemas, pero, nunca vio al rapero golpear o maltratar físicamente a la dominicana. “No. Nunca lo vi pegándole a Yailin”, dijo Acosta. Al mismo tiempo indicó que, en una ocasión discutieron muy fuerte y cuando la reggaetonera intentó huir, el intérprete no la dejó.

“No salía mucho. Cuando yo intentaba sacarla no la dejaban irse (...) Ella no tiene permitido salir sola o estar sola. A veces intentaba irse de su casa en medio de las discusiones y él (Tekashi) la detenía, la devolvía”, confesó Acosta. Por otra parte, la joven se refirió a la relación de Yailin con Anuel AA y manifestó que también era “bastante tormentosa, mucha violencia y peleas. Nunca vi nada, pero sí escuché bastantes gritos y cosas”.