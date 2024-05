A Catherine Fulop se le va el yoyo y revela las exigencias que impone su hija para la boda con Paulo Dybala

La familia de la actriz y presentadora Catherine Fulop inició con el conteo regresivo para lo que será la gran boda de Oriana Sabatini y el futbolista argentino Paulo Dybala. En diversas entrevistas la modelo venezolana ha estado revelando detalles de todos los preparativos y reglas que está imponiendo su hija para su unión frente a Dios.

Recientemente, la criolla residenciada desde hace años en Argentina, estuvo como invitada especial en el show “Cortá por Lozano”, en la cual soltó la lengua y reveló grandes detalles de todo lo que será la boda de Oriana de 28 años y Paulo de 30 años.

Las fuertes limitaciones

Fulop confesó que su primogénita no quiere en la ceremonia teléfonos y redes sociales, ya que tendrán un fotógrafo especial que se encargará de todas las imágenes. “No quieren video. ¡Los quiero matar! A veces me pongo nerviosa y digo ‘ay que lindo eso, voy a capturarlo, pero no ellos tendrán alguien que se encargará de todo”, aseveró.

En este sentido, la Miss Departamento Vargas en el Miss Venezuela 1986, alegó que en las tarjetas de invitación los futuros esposos han especificado a las personas que no se preocupen por capturar momentos de la boda, ya que todo estará bajo control por un especialista y luego serán compartidas.

Con su característica personalidad Fulop también indicó que el enlace que esta pautado para el venidero 20 de julio con familiares y amigos, la tienen emocionada por ver a su hija consolidar su amor con el delantero argentino.

El lugar de la boda

Se conoce desde hace meses que la pareja contraerá nupcias en El Dok-Haras ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, que según lo encontrado en internet la lujosa locación posee grandes hectáreas para hacer sentir cómodos a los invitados.