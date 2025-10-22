Luis Advíncula sufre una denuncia por "provocar un choque"

Suscríbete a nuestros canales

El lateral derecho de Boca Juniors y de la Selección Peruana, Luis Advíncula, se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras ser denunciado por provocar un accidente de tránsito y, presuntamente, intentar darse a la fuga.

El siniestro ocurrió hace casi dos meses, el 28 de agosto, en la localidad de Canning, provincia de Buenos Aires, pero recién se hizo público al viralizarse el testimonio de la víctima en redes sociales.

La conductora del otro vehículo involucrado compartió un video en TikTok donde relató e ironizó sobre lo sucedido, poniendo la lupa no solo en la conducta del futbolista, sino también en el accionar policial posterior al hecho.

El siniestro y el intento de escape

El accidente tuvo lugar alrededor de la 1:20 de la madrugada en la rotonda que conecta la avenida Mariano Castex con la ruta provincial 58, una zona del partido de Ezeiza.

La víctima aseguró en su publicación que, aunque la policía logró encontrar al jugador minutos después, no se labró el acta de rigor, poniendo en duda la transparencia del procedimiento.

Historial de infracciones

La causa judicial por el accidente se encuentra bajo investigación de la fiscal Florencia Belloc, de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Ezeiza.

Esta denuncia se suma a un historial de infracciones de tránsito que complican la situación del lateral peruano. Según reportes de medios locales, Luis Advíncula acumula un monto significativo de multas impagas en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo varias por exceso de velocidad y, notablemente, una por conducir sin la licencia correspondiente.

El club Boca Juniors no ha emitido un comunicado oficial sobre este incidente. La polémica llega en un momento delicado para el jugador, poniendo su comportamiento fuera de la cancha bajo la lupa del escrutinio público y judicial.