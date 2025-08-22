Vea el minucioso tratamiento facial y capilar que cumple Lamine Yamal (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente, no es nada extraño que un futbolista o un atleta de cualquier disciplina, cuide un poco más su figura, aprovechando los novedosos métodos que se pueden aplicar y uno de los que dio a conocer una nueva rutina facial bastante minuciosa, la cual está implementado, es la estrella del Barcelona Lamine Yamal.

Al talentoso joven siempre le ha gustado resaltar con colores llamativos en su cabello, no obstante, pocas personas sabían de su disciplina a la hora de cuidar su rostro y eso lo dejo evidenciado, este viernes.

Lamine Yamal cumple estricto tratamiento facial y capilar:

Mediante las imágenes, se divisa a Yamal reposando su cuerpo en una camilla, mientras una especialista le aplica diferentes cremas y exfoliantes, para limpiarlo del acné e impurezas en su rostro. Igualmente le aplicaron. Todo lo aplicado le sirve como: calmante, purificante, cicatrizante y antiinflamatorio.

Posterior a eso, se observa como al zurdo de 18 años le lavan el cabello, para aplicarle el tinte y luego, cortárselo con su particular estilo, para seguir exhibiendo una imagen limpia en cada evento deportivo y extradeportivo.

Si a alguien le quedaba alguna duda de que Lamine siempre está atento a cuidar su imagen, tanto como cuida el balón cuando va a atacar, debe enterarse que esta es la tercera semana de tratamiento que está cumpliendo Yamal en el centro de estética Tenorio Wagner y todo indica a qué es parte de su rutina de cuidado.