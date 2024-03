MLB: ¡Sin miedo! Miguel Rojas le responde a su ex compañero en los Marlins

El campocorto de los Dodgers de los Ángeles, Miguel Rojas, se sigue preparando para una nueva temporada con su organización. Donde tienen la responsabilidad de mostrar todo su talento y poder ayudar a liderar nuevamente la División Oeste de la Liga Nacional en lo que respecta a la Major League Baseball 2024 y cumplir con sus principales objetivos individuales.

El portero de 35 años sabe el rol que tiene que cumplir dentro de un roster lleno de estrellas y lo que significa estar en sintonía con cada uno de ellos. Sin embargo, estuvo envuelto en una polémica con su antiguo compañero en los Marlins de Miami, Jazz Chisholm Jr.

Mejor conocido como “Miggy Ro”, se convirtió en uno de los temas de conversación más importantes en las últimas semanas, tras unas declaraciones del jardinero central de los Marlins, donde habla negativamente sobre la actitud de Rojas como compañero.

Ante esta situación, el criollo luego de varios días de estas declaraciones, se tomó el tiempo de hablar y dar su punto de vista al respecto. “No estoy preparado para tener una persona en mi vida que piense que soy una mala persona o un pedazo de mierda", afirmó a Fish On First.

Asimismo, dejó en claro que este tipo de temas se tienen que dejar internamente. “Hay cosas que nunca deberían salir de una casa club. No espero agradarle a todo el mundo y no agrado a todo el mundo, pero eso no significa que pueda salir y contarle a todo el mundo lo que está pasando en el camerino", destacó.

Ambos peloteros compartieron equipo desde el 2020 a 2022, tiempo en él sucedieron estos episodios donde se puede evidenciar que no estaban unidos del todo fuera del terreno de juego. Sin duda alguna, esta será una de las conversaciones más repetidas por los sus fanáticos.