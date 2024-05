MLB: ¡Para llorar! Así fue el emotivo mensaje de Anthony Santander a su mamá (+Video)

En esta temporada de la MLB hemos conocido una versión de Anthony Santander netamente desde lo deportivo. Sobre todo, con su gran arranque en cuanto a producción de carreras y jonrones se refiere. Sin embargo, este domingo, 12 de mayo, se mostró su lado más sensible.

Justamente, lo hizo con la mujer que le dio la vida en el celebrado 'Día de las madres'. El mensaje contó con la gran ayuda de la entidad a la que representa el venezolano, los Orioles de Baltimore. A su vez, el trabajo audiovisual se paseó por el lado más jocoso del pelotero.

"Mami de mí corazón, ya son 30 años siendo una madre maravillosa", inicio mencionando Santander. Aunque necesitó de varias oportunidades para encarrilar sus palabras, momentos que quedaron registrados como 'Bloppers'.

¿Qué dijo Anthony Santander a su madre?

El experimentado de los Orioles recordó algunos momentos junto a su mamá. "Me encanta tu frase favorita, cuando me dices: 'así estés viejo, te tengo que decir las cosas, porque soy tu mamá'. Y así es mami. Así cuando me das besos y abrazos todas las noches, todas las mañanas", continuó contando Anthony.

"Estoy agradecido con Dios por la madre que tengo. Que se encargó, desde mí niñez, formar un buen hombre; de buen corazón. Un guerrero de la vida. Así me preparaste para esta vida. Te amo mucho mami, feliz día de las madres", dijo el jardinero.

Sin embargo, en medio de todo, cuando Anthony pensaba que iba a sorprender a su madre, terminó siendo el sorprendido. Justamente, porque progenitora apareció en el set de grabación con un: "Te amo", para la emoción de Santander.

"Ese es mí bebé y lo amo. Le doy gracias a Dios por este buen muchacho que me dio la sabiduría para formarlo y guiarlo por ese buen camino", soltó entre lágrimas.

Lo cierto es que Anthony Santander está cuajando una buena campaña en el aspecto ofensivo. Sobre todo, en el apartado de impulsadas. Allí registra 25 carreras, segunda máxima cantidad en los Orioles, solo superado por las 27 de Gunnar Henderson.