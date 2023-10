MLB: Francisco Álvarez elegido entre los mejores novatos del 2023 (+Datos)

En su primer año completo en las Grandes Ligas, Francisco Álvarez demostró que tiene una carrera brillante por delante en su recorrido en las Grandes Ligas.

El careta de 21 años destacó entre los bateadores más productivos que tuvieron los Mets de Nueva York en 2023, siendo uno de los receptores con más cuadrangulares en su temporada de novato.

La joven promesa de los metropolitanos fue reconocido por MLB Pipeline e incluido en el Segundo Equipo de todos novatos de Las Mayores. Junto al dominicano Eury Pérez de los Miami Marlins, fueron los únicos latinos en destacar en dicha alineación de las posibles estrellas del futuro.

La primera campaña completa del receptor se resume en 25 bambinazos, 63 carreras impulsadas, 51 anotadas, 80 indiscutibles, 12 dobles, .437 de slugging, OPS de .721 y un promedio al bate de .209 en 123 juegos disputados con los neoyorquinos.

Así quedó el Segundo Equipo de MLB Pipeline:

Francisco Álvarez (C), Ryan Noda (1B), Zack Gelof (2B), Royce Lewis (3B), Anthony Volpe (SS), Jordan Walker (OF), Matt Wallner (OF), Masataka Yoshida (OF), Edouard Julien (BD), Bobby Miller (P), Eury Pérez (P) y Tyler Holton (P).

Por su parte, jugadores como Corbin Carroll, Gunnar Henderson y el dominicano Yainer Díaz destacan en el Primer Equipo Todos Novatos 2023 de la MLB.