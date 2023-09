LVBP: Magallanes sigue contando con Anthony Vizcaya (+Declaraciones)

A poco menos de dos meses para el inicio de la temporada, los Navegantes del Magallanes siguen trabajando para definir el roster con el que buscarán pelear por el título de la temporada 2023/24 de la LVBP.

Varios jugadores han manifestado su intención de abordar La Nave desde temprano, como Erick Leal, Carlos Pérez, Luis Torrens o Enmanuel De Jesús, sin embargo, una pieza importante como Anthony Vizcaya aseguró -en entrevista exclusiva con Meridiano- que todavía no tiene nada acordado con la gerencia y que tiene "una buena oferta" para lanzar en el exterior.

Ante estas declaraciones, Meridiano conversó con el presidente de los Navegantes del Magallanes, Héctor Arias, para conocer la postura del equipo carabobeño con respecto al futuro del lanzador, postura que luce firme y tajante según lo que se puede interpretar de las declaraciones.

"Anthony Vizcaya forma parte de la plantilla del Magallanes. La postura de Magallanes es esa, él forma parte de nuestro equipo", aseguró Héctor Arias, lo que da a entender que en el equipo siguen contando con el relevista.

Hace unos días, en una entrevista exclusiva para Meridiano, Vizcaya reveló que no era 100% segura su participación en el beisbol venezolano. "Yo podría estar desde el primer día como normalmente lo he estado haciendo, pero aún no tengo nada claro con la gerencia. Realmente tengo una buena oferta fuera de Venezuela para este año", afirmó el serpentinero derecho.

Pese a la preocupación que dichas declaraciones puedan generar en la fanaticada magallanera, lo cierto del caso es que aún existen chances muy serias de que el jugador se uniforme con la novena carabobeña, por lo que es muy temprano para sacar cualquier tipo de conclusión sobre el tema.