LVBP: Esta es la razón por la cual Anthony Vizcaya pone en duda su participación con Magallanes (+Declaraciones)

Poco a poco se revelan nuevos detalles de la planificación de los Navegantes del Magallanes de cara a la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El equipo turco trabajó sin hacer demasiado ruido durante varios meses, pero mientras más se acerca el inicio de la campaña, más noticias empiezan a surgir.

Magallanes tiene como objetivo volver a pelear por el título, tal y como ocurrió en la temporada 2021/22. Para poder competir, los turcos buscan tener solidez en sus brazos, tanto en el pitcheo abridor como en el relevo. En ese sentido, una de las piezas más importantes del equipo es sin duda Anthony Vizcaya, quien se encuentra actualmente en medio de una gran campaña con los Tecos de los Dos Laredos en la Liga Mexicana.

El relevista de los filibusteros conversó en exclusiva con Meridiano y aunque habló muy bien de las posibilidades que tienen los Navegantes de pelear por el título, dejó en duda su participación con "La Nave" en esta venidera temporada 2023/24 de nuestra pelota criolla.

"Yo podría estar desde el primer día como normalmente lo he estado haciendo, pero aún no tengo nada claro con la gerencia. Realmente tengo una buena oferta fuera de Venezuela para este año", confesó Vizcaya, para así dejar abierta la posibilidad de que en la campaña 2023/24 podamos verlo lanzar en alguna otra liga del Caribe.

Pese a las dudas sobre su presencia, Vizcaya considera que los eléctricos tienen un gran equipo, con refuerzos muy buenos para luchar por conseguir el título número 14 de toda su historia. "Yo veo al Magallanes bastante bien. Esto un negocio, entran y salen jugadores, pero hay muchos que están ansiosos por vestir la camisa del Magallanes y contando los días para el play ball", afirmó.

El lanzador magallanero también tuvo palabras agradables para los nuevos integrantes del staff técnico de la novena carabobeña, a quienes considera más que aptos para dirigir al equipo. "Van tener un buen staff, con personas de alto nivel y con mucha experiencia", expresó el relevista criollo, que también confesó que no ha conversado con Miguel Cairo, nuevo manager del equipo. "A Miguel Cairo solo lo he saludado cuando estaba en Ligas Menores, pero aún no hemos tenido comunicación directa".

En las últimas tres temporadas, Vizcaya ha sido de los mejores relevistas de toda la Liga, por lo que una hipotética ausencia sería un golpe muy duro para el Magallanes. En la pasada temporada 2022/23 de la LVBP, el derecho tuvo una floja ronda regular, en la que dejó efectividad de 6.99 en 33 presentaciones. Sin embargo, el Round Robin fue una historia distinta, ya que el serpentinero se reencontró con su mejor versión y dejó efectividad de 0.00 en 14.1 entradas de labor.