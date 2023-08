LVBP: Wilfredo Pereira lo dará todo por Leones del Caracas. "Soy competitivo, no me gusta perder" (Entrevista)

Los Leones del Caracas cerraron su importación para el inicio de la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con el lanzador panameño Wilfredo Pereira, quien actualmente pertenece a la filial Doble A de los Cardenales de San Luis.

Pereira no es nada desconocido para el conjunto melenudo, ya que representó a Panamá en la pasada Serie del Caribe y llegó a enfrentarse a la toletería caraquista. Además, Pereira también representó a Panamá en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, por lo que viene de un gran año dentro de los diamantes de juego.

El serpentinero panameño conversó en exclusiva con Meridiano y mostró su emoción por la posibilidad de uniformarse con el Caracas y de estrenarse en la LVBP.

2023 ha sido un gran año para Pereira, quien además ha logrado buenas actuaciones en Doble A, rendimiento que lo motiva de cara a los retos que le vienen. "Creo que ha sido un año de muchas cosas positivas, y de experiencias de gran nivel para mi carrera. Mi año en Estados Unidos todavía no acaba, pero hasta el momento ha sido muy productivo", comentó el lanzador panameño.

Pereira se describe a sí mismo como un lanzador aguerrido, que dará todo por defender a su equipo. "Soy competitivo, no me gusta perder, tampoco me rindo y siempre mantengo el enfoque. Me considero un lanzador muy inteligente y creo que le saco el mayor provecho a eso", señaló.

El lanzador de los Springfield Cardinals no oculta su emoción por la oportunidad de venir a Venezuela con Leones, para hacer su debut en la LVBP. "La comunicación con el equipo se dio con mi agente. Ellos se pusieron en contacto con él y luego tomamos la decisión. Estoy ansioso por ir, me han hablado muy bien del equipo, de la Liga y de los fanáticos", afirmó Pereira, que también confirmó que los Leones cuentan con él para ser abridor.

Pereira recuerda con cariño su actuación en la Serie del Caribe, en donde tuvo la oportunidad de lanzar en el Estadio Monumental, que ahora será su casa con Leones. "Fue algo sumamente importante para mí en lo personal y en mi carrera. Fue fenomenal jugar en ese hermoso estadio, y saber que voy a regresar a jugar ahí me llena de mucha alegría y orgullo", expresó.

En lo que va de temporada en Doble A, Pereira muestra una efectividad de 5.08 en 23 apariciones (21 como abridor), y en 118.2 entradas acumula 93 ponches, una buena cifra de abanicados de cara a una liga en la que los bateadores suelen dominar.