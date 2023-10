LVBP: David Davalillo Jr., la continuidad de un inmenso legado en el beisbol venezolano (+Entrevista)

Si hablamos de historia y trayectoria por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), no podemos evitar enfocarnos en el apellido Davalillo. Esa legión de peloteros que estuvo encabezada por Pompeyo, seguida de Vitico y otros integrantes más... Ahora goza de la presencia de David Davalillo Jr. con los Tiburones de La Guaira.

El derecho se ha ganado una valiosa oportunidad en la rotación abridora de los escualos. En la pretemporada estuvo encargado de comenzar el duelo ante Navegantes del Magallanes en el Estadio Ramón Pérez Arocha de Charallave, estado Miranda. En ese choque actuó por 3.0 innings y no permitió anotaciones.

Un estreno a la altura

Tras su buen desempeño ante los eléctricos, el cuerpo técnico, comandado por Edgardo Alfonzo, le otorgó el voto de confianza para ser el responsable de lanzar en el juego inaugural de La Guaira, frente a Tigres de Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay.

En ese compromiso registró 4.0 capítulos de trabajo, apenas 2 hits permitidos, 1 carrera limpia recibida, 2 boletos negociados y 3 ponches propinados, colocando su efectividad en un positivo 2.25, según números de la LVBP.

"Me sentí cómodo. En los primeros innings un poco nervioso, pero agarré confianza y el slider me funcionó muy bien. Lo tiraba en cualquier conteo y gracias a Dios me resultó", comentó Davalillo Jr. en una entrevista exclusiva con Meridiano.

"El cuerpo técnico me dijo que eso pasa, que la confianza la voy a ir tomando poco a poco. Que me cuidara de no dejar un pitcheo pagando y esas cosas que uno va aprendiendo poco a poco", confesó el de Santa Teresa del Tuy. "Creo que voy a estar todo lo que queda de año en la rotación", puntualizó.

Davalillo, una marca registrada en la LVBP

Actualmente, David Davalillo (padre) se encuentra fungiendo labores de Coach de Infield con los salados, lo que significa que padre e hijo están en la misma novena para el curso actual. Una añadidura a la emoción que pueda percibir Davalillo Jr. en una campaña tan importante, en la cual pueda consolidarse en el cuerpo de lanzadores.

"En el 2021 estuve en contra de él (su padre) frente a los Bravos de Margarita y era increíble. Ahora imagínate que está conmigo en el club house compartiendo día a día. Tenía mucho tiempo sin poder estar con él y le agradezco mucho a Dios por eso", reconoció el serpentinero.

Quiere continuar con el legado

"Mi abuelo hizo su historia, mi tío hizo su historia y mi papá también. Yo quiero hacer la mía, pero con ese legado en el pecho que no se puede quitar", dijo con mucho orgullo el diestro.

"Trabajar lo que me faltó en Estados Unidos y terminar un buen año saludable", soltó David al ser preguntado por su expectativa de la temporada.