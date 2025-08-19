LVBP: Tigres de Aragua anuncia un nuevo importado para la temporada 2025/2026

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Tigres de Aragua sigue afinando todos los detalles de su planificación de cara a una nueva temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Este martes 19 de agosto, la gerencia general confirmó la incorporación de su tercer importado con el lanzador derecho Ronnie Williams.

El pitcher estadounidense, de 29 años, llega con un amplio recorrido en ligas internacionales y con la expectativa de convertirse en una pieza clave para el conjunto dirigido por el histórico Oswaldo Guillén.

Williams ha lanzado en distintos circuitos de gran nivel, incluyendo Corea del Sur, México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. El año pasado tuvo un breve paso con los Leones del Caracas y culminó el invierno con los Indios de Mayagüez en Puerto Rico, equipo al que representó en la Serie del Caribe 2025.

Su versatilidad y experiencia internacional lo convierten en un refuerzo de peso para los aragüeños. En la LVBP y más específicamente en la 2024/2025, formó parte de los Leones del Caracas. En este lapso de tiempo, lanzó un total de 3.1 innings, ocho carreras permitidas, tres boletos, cinco ponches y efectividad de 21.60.

Tigres de Aragua y un nuevo importado

El derecho norteamericano viene de actuar en la Liga Mexicana de Béisbol con los Tigres de Quintana Roo y los Leones de Yucatán, mostrando consistencia y potencia en cada salida. Además, suma ocho temporadas de experiencia en ligas menores de MLB, principalmente con las organizaciones de los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco, respectivamente.

Con una recta que puede alcanzar las 99 millas por hora, Ronnie Williams se proyecta como un lanzador de impacto inmediato. Su capacidad no solo se limita a abrir juegos, ya que también puede desempeñar un rol importante en el bullpen si la situación lo requiere. La gerencia y el cuerpo técnico de los Tigres de Aragua apuestan por su brazo para fortalecer una rotación que buscará mayor solidez en la próxima campaña de la LVBP.

Finalmente, la llegada de Ronnie Williams confirma la estrategia de la organización aragüeña de sumar talento probado y con rodaje internacional. Al mismo tiempo, continuar fortaleciendo su pitcheo, que es un aspecto clave para sus objetivos de cara a su soñada conquista del título. Los fanáticos esperan que su llegada aporte experiencia, poder en la loma y un espectáculo garantizado en cada presentación dentro de esta próxima edición 2025/2026.