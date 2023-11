LVBP: Ronald Acuña Jr. visitó a los prospectos de la Academia de Caribes de Anzoátegui (+Video)

Durante la visita de los Tiburones de La Guaira al Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, en Puerto La Cruz, para enfrentar a Caribes de Anzoátegui, Ronald Acuña Jr. pudo conversar con los jóvenes prospectos de la Academia Caribes Top Players.

El actual MVP unánime de la Liga Nacional conversó con los peloteros que se encuentran en formación y esperando una oportunidad para demostrar sus talentos, bien sea en nuestro país o en el extranjero, y compartió su experiencia y consejos para todos los presentes.

Un consejo a los prospectos

El oriundo de La Sabana habló con los peloteros de la academia y respondió a dudas de los jugadores sobre su ética de trabajo, mentalidad ganadora y su camino dentro de las Grandes Ligas. "Ve la pelota y dale", respondió Acuña Jr. luego de que uno de los jóvenes le preguntara sobre su plan para enfrentar a los lanzadores cada vez que se para a recibir algún turno al bate.

"Yo pienso que si tú me tiras duro no me vas a intimidar. Tú no me vas a intimidar a mí con 100 millas. Ese es el plan que ustedes tienen que llevar para el home. Crean y metánse en la cabeza: yo soy mejor que tú. La pelota es una competencia. No puede dejar que nadie te intimide, ni el pitcher se puede intimidar por el bateador, ni el bateador por el pitcher", comentó el jugador de los Bravos de Atlanta.

"Si tú eres mi hermano y me vas a pichar a mí, yo te la voy a sacar", aseveró Acuña Jr. Además, explicó que su mentalidad para afrontar el día a día de las campañas es entender que, aunque te vaya mal un día, tendrá otra oportunidad al día siguiente. "

"De verdad que estoy contento de estar aquí con ustedes. Yo pasé por la edad de ustedes, también tuve quien me hablara, también estaba sentado donde están ustedes y hoy en día soy yo quien tiene la oportunidad de hablarle a ustedes y, de verdad, me siento contento y privilegiado de poder hacer esto", aseveró.

Asimismo, aseguró que tenía desde el año 2010 sin visitar el Alfonso "Chico" Carrasquel y la última vez que estuvo allá fue en los últimos años de la carrera profesional de su padre, Ronald Acuña Sr., con la tribu.

"Hay que seguir trabajando, seguir luchando por sus sueños, honrar a papi y a mami con disciplina, salud y, más que todo, es amor por el juego. Hay que tener amor por la pelota. Nunca dejen que nadie le diga que no, incluso a sus padres, si ustedes quieren esto hay que trabajar todos los días", dijo.

"Con el favor de Dios, espero verlos algún día en Grandes Ligas", sentenció "El Abusador".