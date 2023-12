LVBP: ¡Nuevo juego en Valencia! Magallanes iguala las acciones ante Caracas (En vivo)

El estadio José Bernardo Pérez de Valencia será testigo de una gran fiesta de beisbol este domingo con otro enfrentamiento entre los eternos rivales. Y es que los Leones del Caracas quieren mantener ese yugo sobre los Navegantes del Magallanes, quienes buscan desesperadamente una reacción para escalar posiciones en la tabla.

La última vez que ambas novenas se vieron las caras fue el pasado viernes 1 de diciembre, cuando en este mismo recinto deportivo de Valencia los capitalinos triunfaron por 8-4.

Caracas llega a este careo en el primer lugar con marca de 26-16, mientras que Magallanes está anclado en el antepenúltimo puesto con récord de 19-23. Los dos últimos choques de esta serie particular serán el miércoles 20 y jueves 21 de diciembre.

Lineup Leones del Caracas

Lineup Navegantes del Magallanes

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Wilfredo Tovar batea rodado de out al campocorto. César Hernández pega sencillo con rodado suave a tercera base. José Rondón pega sencillo con línea al jardín izquierdo. Aldrem Corredor se poncha tirándole. Orlando Arcia recibe base por bolas. Harold Castro pega doble con línea al jardín izquierdo, anotan Hernández y Rondón. Jonathan Villar batea elevado de out al jardín central.

Caracas 2 - Magallanes 0

Inning 1 (parte baja): Diego Velásquez batea rodado de out al primera base. Romer Cuadrado batea rodado de out al primera base. Ángelo Castellano batea rodado de out al campocorto.

Caracas 2 - Magallanes 0

Inning 2 (parte alta): Gabriel Lino pega sencillo con línea al jardín izquierdo. Gabriel Noriega golpeado por lanzamiento. Wilfredo Tovar se poncha tirándole. César Hernández batea elevadito de out al campocorto. José Rondón batea rodado de out al tercera base.

Caracas 2 - Magallanes 0

Inning 2 (parte baja): Carlos Pérez pega sencillo con línea al jardín central. Alberth Martínez batea rodado batea para doble matanza. Luis Torrens pega doble con elevado al jardín derecho. Diego Rincones pega sencillo con rodado al jardín izquierdo, anota Torrens. Víctor Bericoto batea para out forzado.

Caracas 2 - Magallanes 1

Inning 3 (parte alta): Aldrem Corredor golpeado por lanzamiento. Orlando Arcia pega sencillo con línea al jardín derecho. Harold Castro batea rodado batea para doble matanza. Jonathan Villar se poncha tirándole.

Caracas 2 - Magallanes 1

Inning 3 (parte baja): José Gómez se poncha tirándole. Diego Velásquez pega sencillo con rodado fuerte al jardín izquierdo. Romer Cuadrado se poncha tirándole. Diego Velásquez es out en intento de robo.

Caracas 2 - Magallanes 1

Inning 4 (parte alta): Gabriel Lino batea rodado de out al campocorto. Gabriel Noriega se poncha tirándole. Wilfredo Tovar batea rodado de out al campocorto.

Caracas 2 - Magallanes 1

Inning 4 (parte baja): Ángelo Castellano pega sencillo con línea al jardín izquierdo. Carlos Pérez batea elevado de out al jardín izquierdo. Alberth Martínez batea elevadito de out al campocorto. Luis Torrens recibe base por bolas. Diego Rincones pega sencillo con línea al jardín central, anota Castellano. Víctor Bericoto se poncha tirándole.

Caracas 2 - Magallanes 2

Inning 4 (parte alta): César Hernández pega sencillo con rodado al segunda base. José Rondón pega sencillo con línea al jardín derecho.